В Москве закрыли часть сетевых магазинов за нарушение масочного режима

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Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима, сообщили в столичном оперативном штабе.

Заммэра столицы Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы сообщил, что нарушения были выявлены в ходе рейдов. «Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — сказал он.

Всего по столице были закрыты 43 магазина, идет ли речь только о магазинах «Перекрестка» и «Магнолии» в оперштабе не уточнили.

РБК направил запросы в X5 Retail Group (управляет сетью «Перекресток»), «Вкусвилл», «Азбуку вкуса».

«Роспотребнадзор регулярно проводит проверки соблюдения мер безопасности в магазинах «Магнит». В случае выявления недочетов они оперативно устраняются. Все сотрудники обеспечены СИЗ в полном объеме», — сообщили РБК в пресс-службе «Магнита».