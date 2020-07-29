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Финансы ,  
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Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке

С 1 сентября Сбербанк перейдет на новый формат, при котором до 30% сотрудников будут работать в удаленном режиме независимо от эпидемиологической ситуации
Сбербанк SBER ₽218,88 +1,55% Купить
Сбербанк SBERP ₽203 +1,26% Купить
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сбербанк после 1 сентября оставит на дистанционном режиме работы до 30% своих сотрудников, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. На удаленку часть сотрудников Сбербанка была переведена еще в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, однако в мае их начали возвращать на рабочие места.

В Сбербанке пояснили, что сейчас на своих рабочих местах находится свыше 70% всех сотрудников. Осенью такое соотношение тех, кто работает в офисе и из дома, планируется закрепить на постоянной основе.

«С 1 сентября планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удаленном режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

В кредитной организации также отметили, что все сотрудники банка, выходящие на работу в офис, снабжаются необходимыми средствами индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции, а также проходят бесплатное регулярное тестирование на COVID-19.

«Роснефть» переведет управленцев на сокращенную рабочую неделю
Бизнес
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Накануне, 28 июля, о временном переводе сотрудников центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю объявила «Роснефть». В сообщении компании, поступившем в РБК, решение об этом названо одной из мер «по сохранению здоровья сотрудников компании и обеспечению непрерывности и эффективности деятельности в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией».

Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год
Бизнес
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Ранее решение оставить почти 200 тыс. сотрудников на удаленном режиме работы еще на год приняло руководство холдинга Alphabet (материнская компания Google).

Авторы: Антон Фейнберг, Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, удаленная работа
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