Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке

С 1 сентября Сбербанк перейдет на новый формат, при котором до 30% сотрудников будут работать в удаленном режиме независимо от эпидемиологической ситуации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сбербанк после 1 сентября оставит на дистанционном режиме работы до 30% своих сотрудников, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. На удаленку часть сотрудников Сбербанка была переведена еще в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, однако в мае их начали возвращать на рабочие места.

В Сбербанке пояснили, что сейчас на своих рабочих местах находится свыше 70% всех сотрудников. Осенью такое соотношение тех, кто работает в офисе и из дома, планируется закрепить на постоянной основе.

«С 1 сентября планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удаленном режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

В кредитной организации также отметили, что все сотрудники банка, выходящие на работу в офис, снабжаются необходимыми средствами индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции, а также проходят бесплатное регулярное тестирование на COVID-19.