В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Суточное число смертей от коронавируса в Москве держится в пределах от 10 до 14 уже месяц. Всего с начала пандемии в столице скончались 4753 заразившихся COVID-19

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4753.

Суточное число смертей от коронавируса в Москве держится в пределах от 10 до 14 уже месяц, с 23 июля. В целом такие показатели соответствуют середине апреля.

За последние сутки в Москве выявили еще 625 заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе COVID-19 заболели 257,7 тыс. человек. Вылечились за день 863 пациента, за все время — 205,6 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в столице «хорошей с точки зрения стабильности». Однако то, что ежедневно в городе выявляют около 700 новых заразившихся, говорит о том, «что проблема остается, по крайней мере, до вакцинации», отметил он.