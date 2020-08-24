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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Суточное число смертей от коронавируса в Москве держится в пределах от 10 до 14 уже месяц. Всего с начала пандемии в столице скончались 4753 заразившихся COVID-19
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4753.

Суточное число смертей от коронавируса в Москве держится в пределах от 10 до 14 уже месяц, с 23 июля. В целом такие показатели соответствуют середине апреля.

За последние сутки в Москве выявили еще 625 заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе COVID-19 заболели 257,7 тыс. человек. Вылечились за день 863 пациента, за все время — 205,6 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в столице «хорошей с точки зрения стабильности». Однако то, что ежедневно в городе выявляют около 700 новых заразившихся, говорит о том, «что проблема остается, по крайней мере, до вакцинации», отметил он.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

О регистрации первой российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал московский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В ближайшее время Минздрав распределит небольшие партии вакцины, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, часть вакцины поступит и в Москву.

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Поставить прививку можно будет бесплатно, говорил Собянин. Однако массовой вакцинации, по его словам, придется ждать «месяцы и месяцы». Несмотря на то что вакцина от коронавируса в России уже зарегистрирована, она должна пройти еще один этап клинических исследований, после чего ее будут поставлять ограниченными партиями, пояснил мэр.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Москва
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