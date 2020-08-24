В Москве коронавирусную инфекцию выявили еще у 625 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 625 человек. Об этом сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Москве COVID-19 выявили у 257 749 человек. Из них 205 649 выздоровели, 4 741 скончался.

В целом по России было зафиксировано 961 493 случая заражения коронавирусом. Умерли 16 448 заболевших, вылечились 773 095. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 4 744 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблема распространения коронавирусной инфекции в Москве сохранится вплоть до начала массовой вакцинации. При этом ситуацию с заболеваемостью в городе мэр назвал «хорошей с точки зрения стабильности».