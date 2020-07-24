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Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

После появления вакцины от коронавируса в Москве начнется бесплатная прививочная кампания, сообщил мэр города Сергей Собянин. Сейчас в столице можно бесплатно сдать тесты на COVID-19 и антитела к нему
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — сказал Собянин.

По его словам, ситуация усложнится осенью, когда наступит сезонный рост заболеваемости гриппом.

«Конечно, в этом году необходимо будет усиливать прививки от гриппа, чтобы не наложились две эпидемии: и осеннее обострение гриппа, и коронавируса. Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся», — отметил мэр.

Сейчас в московских поликлиниках можно бесплатно сдать тест на коронавирус, для которого берется мазок из носа и ротоглотки, и тест на антитела, которое проводится по крови из вены.

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19
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Фото: Andre Coelho / Getty Images

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» рядом с Новосибирском, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н.Ф. Гамалеи, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

21 июля первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Такой вывод он сделал на основе окончательной оценки испытаний препарата, которую подготовили специалисты московского центра им. Гамалеи. В то же время Минздрав сообщил, что испытания препарата еще продолжаются, хотя и находятся на завершающем этапе.

В России первыми препарат получат люди из группы риска — медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными. Их вакцинация может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Более широкое применение вакцины, по его словам, начнется, когда завершатся клинические испытания и появятся экспертные оценки.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, вакцинация
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