Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

После появления вакцины от коронавируса в Москве начнется бесплатная прививочная кампания, сообщил мэр города Сергей Собянин. Сейчас в столице можно бесплатно сдать тесты на COVID-19 и антитела к нему

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — сказал Собянин.

По его словам, ситуация усложнится осенью, когда наступит сезонный рост заболеваемости гриппом.

«Конечно, в этом году необходимо будет усиливать прививки от гриппа, чтобы не наложились две эпидемии: и осеннее обострение гриппа, и коронавируса. Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся», — отметил мэр.

Сейчас в московских поликлиниках можно бесплатно сдать тест на коронавирус, для которого берется мазок из носа и ротоглотки, и тест на антитела, которое проводится по крови из вены.