Титов предложил на деньги со штрафов бесплатно раздавать в Москве маски

Партия роста направила соответствующее обращение мэру Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы. Авторы обратили внимание на «рост карательных санкций», несмотря на отмену режима самоизоляции

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Партия роста Бориса Титова попросила столичные власти рассмотреть возможность направить деньги, полученные от взимания штрафов за нарушение санитарных норм в городе, на закупку медицинских масок и перчаток, а затем бесплатно раздавать их в магазинах и общественном транспорте. Об этом говорится в обращении партии, направленном мэру Москвы Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы (копия есть у РБК).

Авторы письма обращают внимание на «рост карательных санкций», несмотря на отмену режима самоизоляции и смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Они отмечают, что более 6 тыс. торговых предприятий Москвы были оштрафованы на общую сумму более 300 млн руб. за отсутствие масок и перчаток у сотрудников и покупателей.

Ежедневно из-за несоблюдения правил Роспотребнадзора штрафы получают до 70 столичных предприятий, а также около 100–200 посетителей магазинов — штраф для последних за отсутствие маски составляет 4 тыс. руб.

Полиция усилила контроль и в общественном транспорте, отмечается в письме. Партия приводит данные ГКУ «Организатор перевозок», согласно которым с 12 мая по 29 июля за отсутствие масок и перчаток штрафы 5 тыс. руб. выписали более чем 37 тыс. пассажиров. «Только за одну неделю в августе за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты было оштрафовано более 5 тыс. человек, общая сумма штрафов составила около 27 млн руб.», — указывают авторы обращения.