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Пандемия коронавируса ,  
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Титов предложил на деньги со штрафов бесплатно раздавать в Москве маски

Партия роста направила соответствующее обращение мэру Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы. Авторы обратили внимание на «рост карательных санкций», несмотря на отмену режима самоизоляции
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Партия роста Бориса Титова попросила столичные власти рассмотреть возможность направить деньги, полученные от взимания штрафов за нарушение санитарных норм в городе, на закупку медицинских масок и перчаток, а затем бесплатно раздавать их в магазинах и общественном транспорте. Об этом говорится в обращении партии, направленном мэру Москвы Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы (копия есть у РБК).

Авторы письма обращают внимание на «рост карательных санкций», несмотря на отмену режима самоизоляции и смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Они отмечают, что более 6 тыс. торговых предприятий Москвы были оштрафованы на общую сумму более 300 млн руб. за отсутствие масок и перчаток у сотрудников и покупателей.

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Ежедневно из-за несоблюдения правил Роспотребнадзора штрафы получают до 70 столичных предприятий, а также около 100–200 посетителей магазинов — штраф для последних за отсутствие маски составляет 4 тыс. руб.

Полиция усилила контроль и в общественном транспорте, отмечается в письме. Партия приводит данные ГКУ «Организатор перевозок», согласно которым с 12 мая по 29 июля за отсутствие масок и перчаток штрафы 5 тыс. руб. выписали более чем 37 тыс. пассажиров. «Только за одну неделю в августе за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты было оштрафовано более 5 тыс. человек, общая сумма штрафов составила около 27 млн руб.», — указывают авторы обращения.

Они считают, что приоритетом подобной кампании должно быть не «невыполнение планов по штрафам», а здоровье граждан.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

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По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, с середины мая по 22 августа пассажирам было выписано более 57 тыс. штрафов за отсутствие масок и перчаток. «После отмены режима самоизоляции количество оштрафованных выросло почти на четверть», — заявил он в интервью «РИА Новости». По его словам, чаще всего штрафуют пассажиров метрополитена. Ликсутов уточнил, что большинство пассажиров надевают маски после устного предупреждения.

По словам Ликсутова, от москвичей поступает очень много запросов с просьбами усилить контроль ношения средств индивидуальной защиты: «Людям просто становится страшно заходить в транспорт, где другие люди не носят маски».

Масочный режим в Москве был введен 12 мая. Только за первые два дня в столице оштрафовали 198 граждан за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталия Анисимова
Теги: Борис Титов, Партия роста, Сергей Собянин, маски
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