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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы анонсировали поступление в город вакцины от COVID-19

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Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», — сказала она.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 августа
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Россия 11 августа зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

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Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, российские предприятия к концу 2020 года планируют выпускать 1,5–2 млн доз препарата в месяц. Ранее он говорил, что вакцину от COVID-19 могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, когда будут удовлетворены внутренние потребности.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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