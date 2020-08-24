Власти Москвы анонсировали поступление в город вакцины от COVID-19

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Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», — сказала она.

Россия 11 августа зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

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