Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве «хорошей с точки зрения стабильности». Об этом он заявил в передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости», — сказал он.

Собянин рассказал, что каждый день в Москве выявляется около 700 новых случаев инфицирования COVID-19. Это, считает градоначальник, говорит о том, «что проблема остается, по крайней мере, до вакцинации». «Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую», — добавил Собянин.

Собянин напомнил, что хотя вакцина от коронавируса зарегистрирована, но массовой вакцинации придется ждать еще «месяцы и месяцы». В связи с этим мэр Москвы обратил внимание на важность вакцинации от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию. Первый этап бесплатной вакцинации от гриппа в городе начнется уже в последнюю неделю августа, а с 1 октября она будет уже массовой.