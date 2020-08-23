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Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве «хорошей с точки зрения стабильности». Об этом он заявил в передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости», — сказал он.

Собянин рассказал, что каждый день в Москве выявляется около 700 новых случаев инфицирования COVID-19. Это, считает градоначальник, говорит о том, «что проблема остается, по крайней мере, до вакцинации». «Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую», — добавил Собянин.

Собянин напомнил, что хотя вакцина от коронавируса зарегистрирована, но массовой вакцинации придется ждать еще «месяцы и месяцы». В связи с этим мэр Москвы обратил внимание на важность вакцинации от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию. Первый этап бесплатной вакцинации от гриппа в городе начнется уже в последнюю неделю августа, а с 1 октября она будет уже массовой.

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В середине августа ситуацию с распространением коронавирусной инфекции также называл стабильной заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, добавив, что не видит никаких оснований для закрытия предприятий и производств.

Ранее Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявлял, что вакцинация от гриппа начнется с 1 сентября.

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Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. На данный момент в Москве зафиксировано более 256,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице умер 4731 человек с коронавирусом, 11 из них скончались за прошедшие сутки. Всего в стране от COVID-19 умерли 16 310 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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