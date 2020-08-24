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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 863 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за истекшие сутки выздоровели 863 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число выздоровевших после заражения коронавирусом в Москве увеличилось до 205,6 тыс. человек. Накануне в оперативном штабе сообщили, что за сутки от коронавируса в столице умерли 10 пациентов. Всего же с начала пандемии от инфекции в Москве скончались 4741 человек.

По данным московского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, всего в столице было выявлено чуть более 257 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве «хорошей с точки зрения стабильности», но предупредил, что проблема останется до начала массовой вакцинации, которую придется ждать «месяцы и месяцы». Также он призвал пройти вакцинацию от гриппа, которая должна начаться в сентябре.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова, COVID-19
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