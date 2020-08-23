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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров поделился планами увеличить производство вакцины от COVID-19

Фото: пресс-служба АФК «Система»
Фото: пресс-служба АФК «Система»

Российские предприятия к концу 2020 года планируют выпускать 1,5–2 млн доз вакцины от коронавируса в месяц. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тыс. (доз) вакцины. С сентября, с учетом подключения обозначенных предприятий, мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5–2 млн доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 млн в месяц совокупно», — сказал он.

По словам министра, в ответ на поступающие заявки рассматривается возможность поставки вакцины за рубеж. Он также добавил, что в связи с пандемией российские предприятия перешли на выпуск 3000 аппаратов ИВЛ в месяц.

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Политика

В начале августа Мантуров рассказал о планах выпускать к началу 2021 года несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц. Ранее министр заявил, что российскую вакцину от коронавируса могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, когда будут удовлетворены внутренние потребности.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, препарат получил название «Спутник V». Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что уже получили заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Согласно актуальным данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет около 23 млн человек, 800 тыс. скончались.

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В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 956,7 тыс., ежедневный прирост постепенно снижается и равен почти 5 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 16 383 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: вакцина, коронавирус, Денис Мантуров, Минпромторг
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