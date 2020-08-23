Мантуров поделился планами увеличить производство вакцины от COVID-19

Фото: пресс-служба АФК «Система»

Российские предприятия к концу 2020 года планируют выпускать 1,5–2 млн доз вакцины от коронавируса в месяц. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тыс. (доз) вакцины. С сентября, с учетом подключения обозначенных предприятий, мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5–2 млн доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 млн в месяц совокупно», — сказал он.

По словам министра, в ответ на поступающие заявки рассматривается возможность поставки вакцины за рубеж. Он также добавил, что в связи с пандемией российские предприятия перешли на выпуск 3000 аппаратов ИВЛ в месяц.

В начале августа Мантуров рассказал о планах выпускать к началу 2021 года несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц. Ранее министр заявил, что российскую вакцину от коронавируса могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, когда будут удовлетворены внутренние потребности.