Мантуров назвал возможные сроки начала экспорта российской вакцины

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Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, когда будут удовлетворены внутренние потребности. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте. Это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране», — предположил он.

По словам министра, «кто-то» готов купить у России вакцину уже сегодня, но сначала необходимо «решить собственные задачи».

Ранее Мантуров обещал, что к началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины в месяц.