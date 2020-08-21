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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров назвал возможные сроки начала экспорта российской вакцины

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, когда будут удовлетворены внутренние потребности. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте. Это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране», — предположил он.

Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
Общество
Денис Мантуров

По словам министра, «кто-то» готов купить у России вакцину уже сегодня, но сначала необходимо «решить собственные задачи».

Ранее Мантуров обещал, что к началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины в месяц. 

Роспотребнадзор назвал дату завершения испытаний вакцины центра «Вектор»
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которая эффективна и почти не вызывает побочных эффектов.

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Рабочее название препарата — «Гам-КОВИД-Вак», рыночное — «Спутник-V», средство разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцину следует вводить внутримышечно, она представляет собой две ампулы по 0,5 мл. Первую партию вакцины произвели 15 августа.

Российскому препарату еще предстоит пройти третью фазу клинических исследований на нескольких тысячах добровольцев.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: Минпромторг, экспорт, вакцина, коронавирус
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