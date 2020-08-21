Россия отправит вакцину от COVID-19 в Мексику для испытаний

По словам главы МИД Мексики, страна получит 2 тыс. доз вакцины «Спутник V», третий этап клинических испытаний препарата начнется в сентябре

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия направит в Мексику до 2 тыс. дох вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал Национальный исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом газете El Universal сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.

По словам Эбрадада, власти России и Мексики вели переговоры об этом уже некоторое время. Он отметил, что препарат поступит в латиноамериканскую страну в сентябре и назвал это «очень хорошей новостью».

В своем Twitter Эбрадад сообщил, что 19 августа встретился с послом России в Мексике Виктором Коронелли. «Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы [исследований], чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике», — написал он.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства Евгений Ненашкин, власти Мексики хотят напрямую общаться с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы обсуждать вакцину «Спутник V».