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Пандемия коронавируса ,  
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Россия отправит вакцину от COVID-19 в Мексику для испытаний

По словам главы МИД Мексики, страна получит 2 тыс. доз вакцины «Спутник V», третий этап клинических испытаний препарата начнется в сентябре
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия направит в Мексику до 2 тыс. дох вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал Национальный исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом газете El Universal сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.

По словам Эбрадада, власти России и Мексики вели переговоры об этом уже некоторое время. Он отметил, что препарат поступит в латиноамериканскую страну в сентябре и назвал это «очень хорошей новостью».

В своем Twitter Эбрадад сообщил, что 19 августа встретился с послом России в Мексике Виктором Коронелли. «Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы [исследований], чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике», — написал он.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства Евгений Ненашкин, власти Мексики хотят напрямую общаться с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы обсуждать вакцину «Спутник V».

В Мексике сообщили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Общество
Фото: Hector Vivas / Getty Images

17 августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что обсуждал вопрос приобретения препарата с российским президентом Владимиром Путиным.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в Мексике подтверждено 537 тыс. случаев заражения COVID-19, страна находится на седьмом в мире месте по этому показателю. Умерли 58,4 тыс. заболевших.

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Помимо латиноамериканской страны, интерес к произведенному в России препарату проявила Сербия. 11 августа, в тот же день, когда Путин объявил о регистрации вакцины, сербский лидер Александр Вучич заявил о готовности первым принять ее после того, как сербские специалисты подтвердят ее эффективность. О намерениях изучить вакцину и начать переговоры о покупке, если она окажется «серьезным препаратом», сообщил также Минздрав Израиля.

15 августа в России была произведена первая партия вакцины «Спутник V». По словам главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, нужное для россиян количество доз будет готово в течение года. Первая партия будет поставлена в 10–15 регионов страны. 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Мексика, вакцина, коронавирус
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