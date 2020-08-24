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Глава Башкирии попросил признать гору Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории. Об этом журналистам сообщил представитель Минприроды, передает корреспондент РБК.

В своем обращении Хабиров отметил, что Куштау, также как и шиханы Тратау и Юрактау, является памятником природы регионального значения

Материал дополняется

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Башкирия
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