Глава Башкирии попросил признать гору Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории. Об этом журналистам сообщил представитель Минприроды, передает корреспондент РБК.

В своем обращении Хабиров отметил, что Куштау, также как и шиханы Тратау и Юрактау, является памятником природы регионального значения

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