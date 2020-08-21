Глава Башкирии после протестов выдвинул ультиматум по горе Куштау

Гора — одиночка Куштау, планы разработки которой для производства соды вызвали массовые протесты, может превратиться в особо охраняемую природную территорию

Радий Хабиров (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с активистами, которые защищают гору Куштау, поручил сформировать координационное совещание, куда должны войти представители Башкирской содовой компании, правительства Башкирии и активистов. Они должны в течение двух недель найти компромисс по Куштау, сообщает агентство «Башинформ».

При этом Хабиров сказал, что если компромисс не будет найден до 4 сентября, что его администрация уже подготовила документы для придания Куштау статуса особо охраняемой природной территории.

«Мы договорились создать координационное совещание, это хорошая площадка для обсуждения, я считаю. Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю 2 недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — цитирует Хабирова ТАСС.

Протесты у горы Куштау начались в начале августа, когда Башкирская содовая компания начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. «БКС» планировала начать разработку месторождений известняка, из которого состоит гора, для производства соды.