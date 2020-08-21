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Глава Башкирии после протестов выдвинул ультиматум по горе Куштау

Гора — одиночка Куштау, планы разработки которой для производства соды вызвали массовые протесты, может превратиться в особо охраняемую природную территорию
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с активистами, которые защищают гору Куштау, поручил сформировать координационное совещание, куда должны войти представители Башкирской содовой компании, правительства Башкирии и активистов. Они должны в течение двух недель найти компромисс по Куштау, сообщает агентство «Башинформ».

При этом Хабиров сказал, что если компромисс не будет найден до 4 сентября, что его администрация уже подготовила документы для придания Куштау статуса особо охраняемой природной территории.

«Мы договорились создать координационное совещание, это хорошая площадка для обсуждения, я считаю. Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю 2 недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — цитирует Хабирова ТАСС.

Глава Башкирии заявил об остановке работ на горе Куштау
Политика
Обстановка у горы Куштау в Башкирии

Протесты у горы Куштау начались в начале августа, когда Башкирская содовая компания начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. «БКС» планировала начать разработку месторождений известняка, из которого состоит гора, для производства соды.

Протесты вылились в столкновения, активисты не пускали на гору тяжелую технику.

16 августа Хабиров заявил, что работы на горе будут остановлены, пока не найдется компромисс между «БКС» и экологическими активистами.

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На следующий день он признал, что столкновения на Куштау стали следствием «недоработки» республиканских властей.

Глава Башкирии допустил выкуп акций претендента на Куштау после протестов
Общество
Радий Хабиров

«Надо внимательнее изучать мнения людей, глубже понимать, что у них на душе, в чем они нуждаются, блока промышленности, который должен более внимательно смотреть структуру и перспективы работы предприятий, всех глав муниципалитетов — там были люди из разных районов республики», — отметил глава республики.

В то же время он заявил, что нападения на сотрудников органов внутренних дел станут «предметом серьезного уголовного разбирательства», поскольку в больницу попали двое сотрудников правоохранительных органов.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Башкирия, БКС, полезные ископаемые
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