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Адвокат сообщил о задержании 22 активистов на горе Куштау в Башкирии

Полиция задержана свыше 20 активистов, выступающих против разработки известняка на горе Куштау в Башкирии, сообщил РБК адвокат Эмиль Галимов.

«Активисты были задержаны сотрудниками ОМОНа. Их завели в автобус, активисты были испачканы, их грубо задержали. Сейчас их привезли в ОВД города Стерлитамака», — сказал он

По словам Галимова, его не допускают к защите задержанных. Он уточнил, что, по имеющейся информации, речь идет о 22 активистах.

В МВД республики сообщили РБК, что воздержатся от комментариев ситуации.

Как пояснил РБК руководитель программы «Гринпис России» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин, ситуация обострилась после того, как сотрудники ЧОП при поддержке ОМОНа начали разгон лагеря активистов на горе Куштау.

https://www.instagram.com/p/CD52LORlgYQ/

«В Башкирии есть несколько уникальных природных объектов, три горы известнякового происхождения. Эти выдающиеся объекты имеют некое сакральное значение для жителей. Раньше их было четыре, но в 50-е годы было принято решение добывать известняк на этой территории», — рассказал он.

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По словам Крейндлина, Башкирская содовая компания начала разработку одного из шиханов Шахтау, сейчас работы практически закончены, и компании необходим новый источник сырья.

«На самом деле, для производства соды известняк нужен только для одного — он сжигается для получения углекислого газа, и есть технологии, в которых вообще известняк не применяется. Сначала компания хотела себе другой шихан Торатау, потому что он ближе находится к заводу, но он имеет статус памятника природы, поэтому ему отказали. Руководство приняло решение, компромиссное с их точки зрения, отдать Куштау, выдав разрешение на разработку», — сказал представить «Гринпис России».

Он добавил, что в начале августа туда пришла техника и начались предварительные работы по вырубке леса. На защиту природного объекта вышли активисты, поставившие там палаточный лагерь.

«Так как Куштау не имеет никакого охранного статуса, в прошлом году башкирские ученые провели исследование горы и нашли там свыше 40 животных, занесенных в Красную книгу, что само по себе запрещает разработку этой горы. Поэтому мы считаем эти работы незаконными, мы обратились в Генпрокуратуру, но пока ответа нет», — заключил Крейндлин.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Башкирии и направил запрос в Башкирскую содовую компанию.

Теги: новости, активисты, Башкирия
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