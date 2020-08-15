Адвокат сообщил о задержании 22 активистов на горе Куштау в Башкирии

Полиция задержана свыше 20 активистов, выступающих против разработки известняка на горе Куштау в Башкирии, сообщил РБК адвокат Эмиль Галимов.

«Активисты были задержаны сотрудниками ОМОНа. Их завели в автобус, активисты были испачканы, их грубо задержали. Сейчас их привезли в ОВД города Стерлитамака», — сказал он

По словам Галимова, его не допускают к защите задержанных. Он уточнил, что, по имеющейся информации, речь идет о 22 активистах.

В МВД республики сообщили РБК, что воздержатся от комментариев ситуации.

Как пояснил РБК руководитель программы «Гринпис России» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин, ситуация обострилась после того, как сотрудники ЧОП при поддержке ОМОНа начали разгон лагеря активистов на горе Куштау.