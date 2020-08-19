Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Фонд Хабенского сообщил о взломе почты директора и сотрудников Общество, 13:21 Как пандемия сделала многие процессы эффективнее Pro, 13:13 В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж Общество, 13:09  Реконструкцию Политехнического музея завершит совладелец группы «Гута» Бизнес, 13:06 Как технологии облегчают жизнь людям с инвалидностью Партнерский материал, 13:04 Украина заявила о непричастности к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии Политика, 12:58 Глава Башкирии допустил выкуп акций претендента на Куштау после протестов Общество, 12:55 МВД Белоруссии сообщило о двух задержанных у Минского тракторного завода Общество, 12:48 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 12:48 Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии военных из других стран Политика, 12:47 Telegram-канал опубликовал стикеры в поддержку Лукашенко с овцами и ОМОН Общество, 12:44 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:40 Финляндия восстановила ограничения на границе для въезжающих из 10 стран Общество, 12:40 «Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера Спорт, 12:40
Общество ,  
0 

Глава Башкирии допустил выкуп акций претендента на Куштау после протестов

«Нам надо забирать предприятие, нам нужно брать контрольный пакет», — заявил глава Башкирии, властям которой сейчас принадлежит более 38% акций Башкирской содовой компании
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Власти Башкирии, которым сейчас принадлежит 38,28% акций Башкирской содовой компании (БСК), могут увеличить свой пакет, получив контроль над предприятием. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Нам надо забирать предприятие, нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю <...> А уже в ходе управления мы, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать судьбу предприятия», — пояснил Хабиров.

Намерение БСК начать добычу известняка на расположенной в Башкирии горе Куштау привело к началу массовых акций протеста. На защиту горы вышли защитники природы и местные жители, силовики проводили задержания протестующих, однако в конце концов Хабиров заявил, что разработка Куштау будет приостановлена, пока не найдется компромисс.

«Совершенно точно я для себя сделал вывод, что люди не согласны с тем, что Куштау надо отдавать на разработку <...> Нет компромисса — Куштау не разрабатывается», — сказал он.

Video

В то же время он признал, что и БСК, которая нуждается в источнике сырья, необходимо спасать, и если пути к спасению не видит нынешний крупнейший акционер (контрольный пакет в 57,18% акций БСК принадлежит АО «Башхим»), то ответственность на себя должны взять власти Башкирии.

«У нас тоже неплохой пакет и, как республика, мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ответственность на себя», — сказал Хабиров. Глава Башкирии подчеркнул, что БСК приносит региону неплохую прибыль, но власти согласны с тем, чтобы после получения контроля над компанией сократить дивиденды, направив высвободившиеся средства на развитие предприятия и его модернизацию.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

С оценкой нынешнего руководства БСК, согласно которой времени на поиски нового источника сырья осталось совсем мало и уже в 2024 году производство может остановиться, Хабиров не согласился.

«Мы видим немножко по-другому. Мы эту ситуацию видим с другим источником сырья и поэтому готовы брать на себя ответственность», — сказал глава Башкирии, добавив, что власти региона имеют опыт помощи предприятиям, попавшим в сложную ситуацию. Но, по словам Хабирова, для того, чтобы помощь БСК была эффективной, власти должны получить возможность «управлять этим процессом» как мажоритарный акционер.

«Это, по сути, уже решение», — добавил Хабиров.

РБК направил запрос в БСК.

В пятницу, 21 августа, Хабиров намерен провести в Доме правительства в Уфе встречу с представителями защитников Куштау.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Башкирия, Радий Хабиров
Материалы по теме
Глава Башкирии заявил об остановке работ на горе Куштау
Политика
Адвокат сообщил о задержании 22 активистов на горе Куштау в Башкирии
Общество
В Башкирии протестующие потребовали отставки главы района
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter