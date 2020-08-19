Глава Башкирии допустил выкуп акций претендента на Куштау после протестов

«Нам надо забирать предприятие, нам нужно брать контрольный пакет», — заявил глава Башкирии, властям которой сейчас принадлежит более 38% акций Башкирской содовой компании

Радий Хабиров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Власти Башкирии, которым сейчас принадлежит 38,28% акций Башкирской содовой компании (БСК), могут увеличить свой пакет, получив контроль над предприятием. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Нам надо забирать предприятие, нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю <...> А уже в ходе управления мы, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать судьбу предприятия», — пояснил Хабиров.

Намерение БСК начать добычу известняка на расположенной в Башкирии горе Куштау привело к началу массовых акций протеста. На защиту горы вышли защитники природы и местные жители, силовики проводили задержания протестующих, однако в конце концов Хабиров заявил, что разработка Куштау будет приостановлена, пока не найдется компромисс.

«Совершенно точно я для себя сделал вывод, что люди не согласны с тем, что Куштау надо отдавать на разработку <...> Нет компромисса — Куштау не разрабатывается», — сказал он.

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