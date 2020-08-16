Политика , 16 авг, 17:39
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Глава Башкирии заявил об остановке работ на горе Куштау
Обстановка у горы Куштау в Башкирии
Разработки горы Куштау будут приостановлены, пока не найдется компромисс между сотрудниками Башкирской содовой компании и экологическими активистами. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с протестующими, выступающими против проведения работ у горы, передает пресс-служба правительства региона.
«На шихан Куштау никто не зайдет, никакие работы вестись не будут, пока мы не найдем компромиссное решение», — сказал Радий Хабиров.
Чиновник добавил, что он против экстремизма и просит всех собравшихся остановиться и наиболее активных сесть за стол переговоров. «Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать — хватит, больше никому не позволим», — отметил глава Башкирии.
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