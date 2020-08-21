В «Гринпис» оценили ультиматум властей Башкирии по горе Куштау

Гора Куштау (Фото: kushtauzhivi / VK)

Обещание главы Башкирии Радия Хабирова дать статус особой охраняемой территории горе-одиночке Куштау, если до сентября не будет найдено «компромиссное решение», является странным условием, которое может привести к новым столкновениям. Об этом РБК заявил руководитель программы «Гринпис» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин.

«Это какая-то странная позиция. Компромиссное решение тут — это перевод «Башкирской содовой компании» на альтернативные источники сырья и на альтернативные технологии. Это действительно компромисс, который поможет сохранить и рабочие места, и Куштау, и все остальные шиханы (одиноко стоящие высоты. — РБК)», — указал он.

Крейндлин допустил, что во время поиска «компромисса» могут появиться люди, которые назовут себя «защитниками Куштау», а сами договорятся о промышленной разработке горы, против которой выступали активисты.

«Договорятся как-то тайно или задним числом, что Куштау будет каким-то образом разрабатываться, а потом выставят это как мнение защитников шихана. Но это приведет только к новым столкновениям. Так что эта оговорка нас смущает. В остальном решение, конечно, можно поприветствовать», — отметил Крейндлин.