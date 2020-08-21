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В «Гринпис» оценили ультиматум властей Башкирии по горе Куштау

Гора Куштау
Гора Куштау (Фото: kushtauzhivi / VK)

Обещание главы Башкирии Радия Хабирова дать статус особой охраняемой территории горе-одиночке Куштау, если до сентября не будет найдено «компромиссное решение», является странным условием, которое может привести к новым столкновениям. Об этом РБК заявил руководитель программы «Гринпис» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин.

«Это какая-то странная позиция. Компромиссное решение тут — это перевод «Башкирской содовой компании» на альтернативные источники сырья и на альтернативные технологии. Это действительно компромисс, который поможет сохранить и рабочие места, и Куштау, и все остальные шиханы (одиноко стоящие высоты. — РБК)», — указал он.

Глава Башкирии после протестов выдвинул ультиматум по горе Куштау
Общество
Радий Хабиров

Крейндлин допустил, что во время поиска «компромисса» могут появиться люди, которые назовут себя «защитниками Куштау», а сами договорятся о промышленной разработке горы, против которой выступали активисты.

«Договорятся как-то тайно или задним числом, что Куштау будет каким-то образом разрабатываться, а потом выставят это как мнение защитников шихана. Но это приведет только к новым столкновениям. Так что эта оговорка нас смущает. В остальном решение, конечно, можно поприветствовать», — отметил Крейндлин.

Он указал, что получение Куштау особо статуса заложено в схему территориального планирования республики Башкортостан, которую утвердили еще в 2015 году.

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Одна из активистов, защищавших гору, сообщила РБК, что, если высота получит статус охраняемой территории, это будет победа не только протестующих, но и главы региона. «Это нормальное человеческое отношение, то, как и должны жить люди — в гармонии друг с другом и природой», — сказала она.

Башкирская содовая компания (БКС) в 2018 году получила Куштау в разработку. Компания планировала использовать известняк, из которого она состоит и который подходит для производства соды. Как отмечали источники «Коммерсанта», БКС хотела забрать гору Тратау, более подходящую по химическому составу, однако эта возвышенность уже является природным памятником, и власти отдали Куштау.

В 2018 году в БКС говорили, что без получения нового сырья в ближайшее время сократят сотрудников наполовину.

С точки зрения экологов, на Куштау и других известняковых горах региона образовались уникальные сообщества растений и животных, они сильно отличаются от окружающей степи.

Когда БКС начала вырубать на Куштау лес для геологоразведки, против выступили экоактивисты. Протесты вылились в столкновения, митингующие не пускали на гору тяжелую технику, Хабиров отмечал, что несколько правоохранителей попали в больницу.

В итоге Хабиров поручил сформировать координационное совещание, куда должны войти представители БКС, правительства Башкирии и активистов, до 4 сентября они должны найти компромисс по Куштау. «Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — пообещал глава региона.

Теги: экология, протесты, «Гринпис», новости
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