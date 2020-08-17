Защитники горы Куштау вышли на митинг с требованием отставки главы района

По оценкам СМИ, у здания Ишимбайского района в Башкирии собралось около 1 тыс. человек. Ранее экоактивисты сообщили, что главу районной администрации заметили среди людей, которые разгромили лагерь защитников горы-шихана Куштау

Фото: kustau / Telegram

У здания администрации Ишимбайского района в Башкирии начался митинг, участники которого требуют отставки главы района Азамата Абдрахманова. В Telegram-канале KушТау-Online и сообществе «Новости Башкирии сегодня» опубликованы фото и видео с места проведения акции.

Люди скандируют «Выходи!» и «Азамат, иди домой!». Как передает издание Idel.Реалии со ссылкой на очевидцев, всего у здания администрации собрались около 1 тыс. человек. Znak.com сообщает о нескольких сотнях участников.

На место прибыли сотрудники полиции, которые требуют от демонстрантов покинуть площадь, так как митинг не был согласован с администрацией.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили РБК, что воздерживаются от комментариев по данной теме.