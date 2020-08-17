Защитники горы Куштау вышли на митинг с требованием отставки главы района

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 12:45
Минздрав заявил о первоочередной вакцинации медиков от коронавируса Общество, 17:01 Украина отозвала своего посла из Минска после освобождения россиян Политика, 16:58 Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции Политика, 16:57 Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США Общество, 16:54 Лукашенко ответил на призыв рабочего фразой «вас избивать здесь не буду» Политика, 16:54 Шахты Беларуськалия прекратили работу Общество, 16:43 Скрыто под капотом: как финтех превратил финансовые услуги в массмаркет Pro, 16:35 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 16:35 На травмы от силовиков на митингах в Белоруссии пожаловались 600 человек Общество, 16:33 Aviasales помешает перевозчикам навязывать клиентам дополнительные услуги Технологии и медиа, 16:32 Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам Общество, 16:29 Протестующие пришли к зданию гостелевидения Белоруссии. Видео Политика, 16:15 Рабочие минских заводов пришли к зданию гостелевидения Белоруссии Общество, 16:14 Адвокат сообщил о нарушениях речи у Ефремова Общество, 16:07
Общество ,  
0 

Защитники горы Куштау вышли на митинг с требованием отставки главы района

По оценкам СМИ, у здания Ишимбайского района в Башкирии собралось около 1 тыс. человек. Ранее экоактивисты сообщили, что главу районной администрации заметили среди людей, которые разгромили лагерь защитников горы-шихана Куштау
Фото: kustau / Telegram
Фото: kustau / Telegram

У здания администрации Ишимбайского района в Башкирии начался митинг, участники которого требуют отставки главы района Азамата Абдрахманова. В Telegram-канале KушТау-Online и сообществе «Новости Башкирии сегодня» опубликованы фото и видео с места проведения акции.

Люди скандируют «Выходи!» и «Азамат, иди домой!». Как передает издание Idel.Реалии со ссылкой на очевидцев, всего у здания администрации собрались около 1 тыс. человек. Znak.com сообщает о нескольких сотнях участников.

На место прибыли сотрудники полиции, которые требуют от демонстрантов покинуть площадь, так как митинг не был согласован с администрацией.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили РБК, что воздерживаются от комментариев по данной теме.

Глава Башкирии заявил об остановке работ на горе Куштау
Политика
Обстановка у горы Куштау в Башкирии

Как писали накануне Znak.com и Ufa1.ru со ссылкой на экоактивистов, Абдрахманова заметили среди людей, которые разгромили палаточный лагерь активистов, выступающих против разработки известняка на горе Куштау. 15 августа разгон лагеря начали сотрудники ЧОП при поддержке ОМОНа, рассказал РБК руководитель программы «Гринпис России» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин. По данным ОВД-Инфо, в этот день были задержаны более 70 активистов.

Кроме того, в СМИ и социальных сетях были заявления о том, что сотрудники Росгвардии применяли специальные средства против участников акции. Ведомство это отрицает.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

16 августа с протестующими встретился глава Башкирии Радий Хабиров. Собравшиеся потребовали от него принять решение об отставке Абдрахманова, вице-премьера Азата Бадранова и координатора информационной политики в республике Ростислава Мурзагулова. В ответ на это Хабиров заявил: «Я своих не сдаю, вы же своих не сдаете». Вместе с тем он пообещал организовать проверку задержаний активистов и поручил приостановить геологоразведку на шихане. По словам Хабирова, работы не начнутся, пока не будет найдено компромиссное решение.

По словам Хабирова, столкновения на Куштау произошли из-за «недоработки» региональных властей. «Моей администрации надо внимательнее изучать мнения людей, глубже понимать, что у них на душе, в чем они нуждаются, блока промышленности, который должен более внимательно смотреть структуру и перспективы работы предприятий», — заявил он на совещании правительства республики. Хабиров сообщил также, что в ходе конфликта с протестующими на горе пострадали двое полицейских.

Протесты у горы Куштау идут с начала августа, когда Башкирская солевая компания начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Активисты не пускают на гору тяжелую технику.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Артем Афонский
Теги: Башкирия, митинг, активисты
Материалы по теме
Адвокат сообщил о задержании 22 активистов на горе Куштау в Башкирии
Общество
Глава Башкирии заявил об остановке работ на горе Куштау
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter