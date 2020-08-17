Защитники горы Куштау вышли на митинг с требованием отставки главы района

Как писали накануне Znak.com и Ufa1.ru со ссылкой на экоактивистов, Абдрахманова заметили среди людей, которые разгромили палаточный лагерь активистов, выступающих против разработки известняка на горе Куштау. 15 августа разгон лагеря начали сотрудники ЧОП при поддержке ОМОНа, рассказал РБК руководитель программы «Гринпис России» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин. По данным ОВД-Инфо, в этот день были задержаны более 70 активистов.
Кроме того, в СМИ и социальных сетях были заявления о том, что сотрудники Росгвардии применяли специальные средства против участников акции. Ведомство это отрицает.
16 августа с протестующими встретился глава Башкирии Радий Хабиров. Собравшиеся потребовали от него принять решение об отставке Абдрахманова, вице-премьера Азата Бадранова и координатора информационной политики в республике Ростислава Мурзагулова. В ответ на это Хабиров заявил: «Я своих не сдаю, вы же своих не сдаете». Вместе с тем он пообещал организовать проверку задержаний активистов и поручил приостановить геологоразведку на шихане. По словам Хабирова, работы не начнутся, пока не будет найдено компромиссное решение.
По словам Хабирова, столкновения на Куштау произошли из-за «недоработки» региональных властей. «Моей администрации надо внимательнее изучать мнения людей, глубже понимать, что у них на душе, в чем они нуждаются, блока промышленности, который должен более внимательно смотреть структуру и перспективы работы предприятий», — заявил он на совещании правительства республики. Хабиров сообщил также, что в ходе конфликта с протестующими на горе пострадали двое полицейских.
Протесты у горы Куштау идут с начала августа, когда Башкирская солевая компания начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Активисты не пускают на гору тяжелую технику.