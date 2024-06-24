Против «Кухни на районе» завели дело о нарушении санитарных норм

Компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток. Ранее суд заключил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина и главу отдела качества сервиса Елену Машкову

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Протокол о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в отношении ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), поступил в Люблинский суд Москвы, следует из картотеки суда.

Дело было зарегистрировано 19 июня, его завели по ч. 1 ст. 6.3 КоАП. По этой части статьи компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

15 июня СК завел уголовное дело после отравления нескольких жителей Москвы. На следующий день сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» временно приостановил работу приложения. Следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

Пострадавшие ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локалкитчен» и «Гастропорта». Позже стало известно о заражении ботулизмом в других регионах. 20 июня глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что 301 человек находятся в стационарах с диагнозом «ботулизм», 43 — на ИВЛ.

В Роспотребнадзоре сообщили, что 149 человек из попавших в больницы после заражения ботулизмом выписаны из стационаров. В ведомстве подчеркивали, что блюда с фасолью готовили в антисанитарных условиях, а предприятие «расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов». В ходе расследования было изъято более 250 т сырья и пищевой продукции.

Суд заключил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании-производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Повара «Савон-К» Карима Норматова отправили в СИЗО.