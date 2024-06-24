Туроператоры заявили об отсутствии массовых отмен туров в Крым и Дагестан

Аннуляции туров в Крым и Дагестан после ракетной атаки на Севастополь и нападения террористов в Махачкале и Дербенте единичны, сообщили туроператоры. Минэкономразвития рекомендовало не штрафовать туристов за отмены поездки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Туроператоры пока не зафиксировали массовых отмен туров в Крым и в Дагестан, реакция туристов на произошедшие в этих регионах события может последовать позже. Об этом заявили несколько опрошенных РБК турфирм.

На данный момент в Крыму находится около 350-400 тыс. туристов, оценил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Аннулированы, по его словам, «менее 1% процента поездок» в Крым из числа тех, которые должны были состояться на этой неделе и «доли процента» от поездок, планируемых через две недели.

«Отмена поездки — трудное решение для семьи, требуется согласовать новые отпуска, купить новые билеты, забронировать отель. Пока туристы оценивают ситуацию, возможно, что через какое-то время они что-то решат», — добавил он.

На данный момент число аннуляций в Крыму не превышает обычные показатели, говорит глава пресс-службы туроператора «Алеан» Ирина Романова. Запросы на перенос туров, по словам Романовой, пока не поступают. Впрочем, число отмен может увеличиться, не исключает собеседница РБК.

О небольшом числе аннуляций в Крыму говорит и директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева. По ее словам, уже активно приходят новые бронирования. «При аннуляции поездок в Крым компенсация будет выплачиваться без штрафов, по согласованию с местными отелями», — добавила она. Об отсутствии массовых отмен туров в Крым говорит и директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов. По его словам, заявки на отмену единичные, но «они бывают всегда и по всем направлениям».

Что известно о событиях в Крыму и Дагестане В воскресенье 23 июня около полудня Севастополь атаковали пять ракет ATACMS, сообщило Минобороны. Четыре ракеты были сбиты, а пятая отклонилась от заданной траектории и взорвалась в районе общественного пляжа в Учкуевке, на окраине города. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 153 человека, госпитализированы 82. В Севастополе ввели режим ЧС, а 24 июня объявили днем траура. Единственный железнодорожный перевозчик в Крым «Гранд Сервис Экспресс» отменил все сборы за возврат средств с 24 по 26 июня, сообщило Минтуризма Крыма. В тот же день вечером 23 июня боевики напали на синагоги, церкви и пост ДПС в двух городах Дагестана Махачкале и Дербенте. В результате нападений, согласно последним данным, погибли 15 полицейских и четыре мирных жителя. В регионе был введен режим контртеррористической операции, пять боевиков было убито в боях с силовиками. Следователи завели дело по статье о теракте, незаконном приобретении и хищении огнестрельного оружия. Утром 24 июня в Махачкале и Дагестане режим контртеррористической операции отменили, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как туристы отреагировали на атаку в Дагестане

В Дагестане сейчас находится в 10 раз меньше организованных туристов, чем в Крыму — около 35-40 тыс., оценил Ромашкин. Впрочем, значительная часть путешественников организовывают поездки в этот регион самостоятельно, без помощи турфирм. Из тех организованных туристов, кто должен был вылетать в Дагестан в ближайшее время, туры отменяют единицы, среди тех, кто уже отдыхает, никто досрочно не уехал, говорит вице-президент АТОР.

У туроператора «Интурист» пока нет ни одной отмены туров в Дагестан, уточнила Домостроева. От отельеров информации о массовых аннулированиях бронирований также пока не поступало, говорит Блинов из OnlineTur.Ru. «На данный момент режим контртеррористической операции отменен, все дороги свободны и выполняются экскурсионные программы», — отметил Ромашкин.

У туроператора «Алеан» есть единичные отмены бронирований в Дагестан без удержания фактически понесенных расходов. Впрочем, уже внесены изменения в экскурсионные программы по Дагестану: вместо Дербента туристы отправляются в горы, говорит Романова.

Просьб от отмене туров в Дагестан, либо о досрочном их прекращении пока не поступало, сообщил РБК основатель туроператора «Путь горца» Арчил Одзели. Сейчас в Дагестане у туроператора находится около 30 человек в разных точках, несколько из них вчера находилось в Дербенте и в Махачкале, сегодня они посещают экскурсии, либо едут в аэропорт.

Отразится ли ситуация на турпотоке в сезоне

Севастополь — это в большей степени экскурсионное, чем пляжное направление, и в общей массе турпотока в Крым он занимал около 10%, говорит Ромашкин. Количество отдыхающих на полуострове в этом сезоне растет: у «Дельфина» число поездок в Крым выросло с начала года на 40% в годовом выражении, а в отдельно взятом июне — на 80% к прошлом году. «Даже если количество бронирований снизится на пару процентов, на общем турпотоке это не скажется», — уверен Ромашкин. Текущую ситуацию в Дагестане можно назвать сложной, но вряд ли она окажет серьезное влияние на турпоток, добавляет он.

«В долгосрочной перспективе нет предпосылок, чтобы аннуляции приняли массовый характер и повлияли на весь сезон», — считает Романова из «Алеана».

Ситуация в Крыму и в Дагестане уже сказалась на туризме, возражает гендиректор туроператора «Премьера» Марина Самородская. По ее словам, туристы начали отказываться от туров и в Крым, и в Дагестан.

«Люди, которые там находятся, просят поменять билеты на более ранний выезд. А практически все новые заявки перенеслись на другие направления, «куда угодно, но не туда», — сказала Самородская. Впрочем, туроператор надеется, что в течение двух недель спрос восстановится, «учитывая, что альтернативных направлений для отдыха за ту же стоимость не так много». Кроме того, стоимость проживания в отелях также может снизиться, не исключает гендиректор «Премьера».