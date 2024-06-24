Два пляжа в Севастополе закрыли до 25 июня после ракетной атаки
Пляжи Любимовка и Учкуевка в Севастополе, на которые упали обломки ракет после обстрела, будут закрыты до вечера вторника, 25 июня, сообщила пресс-служба оперативного штаба Республики Крым со ссылкой на власти города.
«Пляжи Любимовка и Учкуевка будут закрыты ориентировочно до вечера 25 июня», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства Севастополя, на Учкуевке работают взрывотехники, представители Следственного комитета и других силовых ведомств.
После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы, добавила пресс-служба.
ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. Район Учкуевка и поселок Любимовка атаковали пять американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.
Минобороны России тогда заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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