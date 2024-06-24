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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе ввели режим ЧС после удара по пляжу

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные атаковали Севастополь с помощью ракет ATACMS днем 23 июня. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 пострадали
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как по пляжу в городе 23 июня украинские военные ударили ракетой ATACMS, следует из документа, опубликованного на сайте правительства города. Указ подписан главой города Михаилом Развожаевым.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — постановил Развожаев. Режим ЧС ввели на территории всего города. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации губернатор назначил своего заместителя Алексея Парикина.

Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS
Политика

Минобороны 23 июня сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

24 июня Развожаев сообщил, что решается вопрос о транспортировке некоторых пострадавших в Москву — речь идет о 15-20 раненых. По его словам, бригада специалистов Центра медицины катастроф, Федерального центра медицины катастроф, врачи из больниц Минздрава и психологи МЧС прибыли в Севастополь ночью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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