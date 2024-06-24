В Севастополе ввели режим ЧС после удара по пляжу

Украинские военные атаковали Севастополь с помощью ракет ATACMS днем 23 июня. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 пострадали

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как по пляжу в городе 23 июня украинские военные ударили ракетой ATACMS, следует из документа, опубликованного на сайте правительства города. Указ подписан главой города Михаилом Развожаевым.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — постановил Развожаев. Режим ЧС ввели на территории всего города. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации губернатор назначил своего заместителя Алексея Парикина.

Минобороны 23 июня сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

24 июня Развожаев сообщил, что решается вопрос о транспортировке некоторых пострадавших в Москву — речь идет о 15-20 раненых. По его словам, бригада специалистов Центра медицины катастроф, Федерального центра медицины катастроф, врачи из больниц Минздрава и психологи МЧС прибыли в Севастополь ночью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь.