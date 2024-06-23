Ракета ATACMS взорвалась над пляжем в Севастополе. Видео

Video

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS. Одна ракета в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над городом. По словам губернатора Михаила Развожаева, особо тяжелая ситуация — в Учкуевке, где расположен один из крупнейших пляжей города.

Кадры с взрывом ракеты над пляжем публикуют очевидцы. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, пострадали около 100.

ATACMS — дальнобойные ракеты производства США. Дальность их полета достигает 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писал NYT. Их можно запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами. Как рассказали в Минобороны, ракеты были оснащены кассетными боевыми частями. Такая боевая часть при подрыве рассыпает сотни суббоеприпасов.