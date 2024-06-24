МВД раскрыло личности погибших при теракте в Дагестане полицейских
В результате атаки в Дагестане погибли 15 сотрудников МВД:
- начальник ОМВД по городу Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев
- дербентский полицейский старший сержант Марат Алиев
- дербентский дознаватель Тамерлан Гасанбеков
- дербентский оперуполномоченный капитан Сейфелмелук Гаджиалиев
- замкомандира взвода патрульно-постовой службы по Дербенту старший лейтенант Эйнар Исмаилов
- инспекторы полка ДПС лейтенанты Магомед Магомедов и Ахмед Казимагомедов (Махачкала)
- инспекторы полка ДПС сержанты Хабиб Алиев и Магомедрасул Мамаев, а также младший лейтенант Мугудин Бутаев
- замкомандира взвода полка ППС по Махачкале старший лейтенант Тамирлан Ибрагимов
- махачкалинские полицейские Султан Джаруллаев и Джалил Гебеков
- лейтенант Виталий Мезенцев (служил в составе временной оперативной группы в Дагестане, куда был прикомандирован от МВД по Тюменской области)
- старший полицейский прапорщик Рамазан Атциев, который служил в Росгвардии
«Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах», — заявили в МВД.
Вооруженные люди 23 июня напали на церкви и синагоги, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Помимо полицейских, погибли четверо гражданских, в том числе протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, и охранник этого храма. Подожженная дербентская синагога, построенная в 1914 году, почти полностью уничтожена изнутри, сообщал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
В ходе КТО в Дагестане были ликвидированы пятеро нападавших. Среди них были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Также, по словам источников РБК, в атаке участвовали два племянника жены чиновника, остались они живы или погибли, не уточнялось. Омарова допросила ФСБ.
По одной из версий силовиков, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации, рассказывал источник РБК.
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