МВД раскрыло личности погибших при теракте в Дагестане полицейских

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

При отражении атаки боевиков погибли полицейские из Махачкалы и Дербента, а также сотрудник МВД, которого командировали в Дагестан из Тюменской области

В результате атаки в Дагестане погибли 15 сотрудников МВД:

начальник ОМВД по городу Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев

дербентский полицейский старший сержант Марат Алиев

дербентский дознаватель Тамерлан Гасанбеков

дербентский оперуполномоченный капитан Сейфелмелук Гаджиалиев

замкомандира взвода патрульно-постовой службы по Дербенту старший лейтенант Эйнар Исмаилов

инспекторы полка ДПС лейтенанты Магомед Магомедов и Ахмед Казимагомедов (Махачкала)

инспекторы полка ДПС сержанты Хабиб Алиев и Магомедрасул Мамаев, а также младший лейтенант Мугудин Бутаев

замкомандира взвода полка ППС по Махачкале старший лейтенант Тамирлан Ибрагимов

махачкалинские полицейские Султан Джаруллаев и Джалил Гебеков

лейтенант Виталий Мезенцев (служил в составе временной оперативной группы в Дагестане, куда был прикомандирован от МВД по Тюменской области)

старший полицейский прапорщик Рамазан Атциев, который служил в Росгвардии

«Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах», — заявили в МВД.

Вооруженные люди 23 июня напали на церкви и синагоги, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Помимо полицейских, погибли четверо гражданских, в том числе протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, и охранник этого храма. Подожженная дербентская синагога, построенная в 1914 году, почти полностью уничтожена изнутри, сообщал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

В ходе КТО в Дагестане были ликвидированы пятеро нападавших. Среди них были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Также, по словам источников РБК, в атаке участвовали два племянника жены чиновника, остались они живы или погибли, не уточнялось. Омарова допросила ФСБ.

По одной из версий силовиков, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации, рассказывал источник РБК.