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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Силовики завершили активную фазу операции против террористов в Дербенте

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Террористы атаковали синагоги и церкви в Дагестане и Махачкале, бои продолжались несколько часов

В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Двое боевиков убиты.

УМВД Дагестана ранее сообщало о четырех погибших террористах.

Дербент и Махачкала вечером 23 июня подверглись нападению террористов, завязалась перестрелка с силовиками. По последним официальным данным, убиты семь сотрудников полиции и два мирных жителя, еще 25 человек пострадали. В больницы Махачкалы доставлены 16 человек — 13 полицейских и трое гражданских, сообщили позднее в МВД.

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Целями атак боевиков стали синагоги и церкви. В Дербенте среди погибших оказался священник Николай Котельников. В Махачкале убит охранник церкви. 

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — рассказал РБК источник в правоохранительных органах региона.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дербент Дагестан контртеррористическая операция

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