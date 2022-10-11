В «Современнике» отменили показы спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 16:08
Путин заявил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка Экономика, 16:09
Эксперты разошлись во мнениях относительно перспектив золота Инвестиции, 16:06
Гонконг не нашел причин для санкций против «яхты Мордашова» Политика, 16:03
В Кремле заявили о негативном отношении к розыску 700 россиян на Украине Политика, 15:59
Лист ожидания: как этический комитет по трансплантации может спасти жизни Партнерский проект, 15:59
Среди погибших на Крымском мосту оказался судья Арбитражного суда Москвы Политика, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Днепропетровской и Винницкой областях сообщили об ударах по энергетике Политика, 15:50
Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20 Политика, 15:49
В «Современнике» отменили показы спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой Общество, 15:49
Байден решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом после решения ОПЕК+ Политика, 15:42
Хакер взломал криптопроект QANplatform и украл криптовалюту на $1,1 млн Крипто, 15:41
Чиков сообщил о предостережениях от прокуратуры за посты в Facebook Политика, 15:39
Мобилизованные из Алтайского края единовременно получат 100 тыс. руб. Политика, 15:39
Общество ,  
0 

В «Современнике» отменили показы спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой

«Современник» во второй раз с начала сезона отменил спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. По мнению народной артистки, спектакль в репертуар уже не вернется
Лия Ахеджакова в сцене из спектакля&nbsp;&laquo;Первый хлеб&raquo;
Лия Ахеджакова в сцене из спектакля «Первый хлеб» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Спектакль «Первый хлеб» польского режиссера Бениамина Коца по пьесе Рината Ташимова, ученика Николая Коляды, назначенный на 17 октября, отменяется. Сообщение об этом появилось в афише на сайте «Современника» и в телеграм-канале театра, где объяснили, что спектакль «по техническим причинам не состоится».

«Первый хлеб» не заявлен и в репертуарном плане на ноябрь. В то же время другой спектакль с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой, «Игра в джин», стоит в афише октября и ноября.

Ахеджакова сказала РБК, что на вопрос, закрыт ли спектакль, ей ничего не объяснили, новый директор театра Юрий Кравец ответил, что распоряжений о снятии постановки нет. Первая отмена в новом сезоне была 3 октября, тогда, по словам артистки, «надо было ввести парнишку на роль блогера, у которого всего четыре реплики». Тогда театр заменил «Первый хлеб» на «Игру в джин».

«Мы [актеры спектакля. — РБК] написали письмо (за исключением четырех человек, которые не подписали это письмо) и направили в новый худсовет на имя (артиста Владислава) Ветрова, который возглавляет худсовет, и на имя директора. Нам ничего не ответили, но сказали, что спектакля не будет, из чего я делаю вывод, что не считают нужным нас оповещать, по какому праву любимый наш спектакль убрали. В ноябре уже не было ни одного спектакля «Первый хлеб». Думаю, его уже никогда больше не будет», — предполагает Лия Ахеджакова.

В свою очередь пиар-директор «Современника» Ксения Аронова прокомментировала РБК ситуацию с отменой спектакля и отсутствием его в репертуаре: «Мы очень хотим, но непонятна техническая сторона вопроса».

«Думаю, его уже никогда больше не будет. Но как нам объяснят это, мне кажется, это уже неважно. Сейчас такое время, чтобы не объяснять какие-то трагические вещи, чтобы не объясняться перед потерпевшими, сейчас такое время большой лжи, много врут. Думаю, и тут будет удобоваримая причина, которую найдут те, кто закрыл этот спектакль. Это не считается нужным объяснять актерам, почему не нужно приходить на работу и играть свой спектакль.«Спасибо, вы больше не нужны». Я это тяжело переживаю, но думаю, что и это переживу», — сказала Ахеджакова.

Читайте на РБК Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Фото: Vivek Prakash / Reuters Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Фото: Shutterstock Все сами: как организовать обучение сотрудников своими силами Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Как контролировать дебиторскую задолженность при помощи CRM Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок

Актриса вспомнила о том, какая тяжелая история была у спектакля с самого начала: жалобы от объединения SERB, от «Офицеров России». «Меня вызывал следователь на разговор. Меня обвиняли в том, что я матом ругаюсь на сцене», — прокомментировала РБК Ахеджакова.

21 июля 2021 года «Офицеры России» обратились с жалобами к руководству театра, в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы. Организация увидела в спектакле гей-пропаганду и оскорбление ветеранов, возмутилась матом в монологе главной героини.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы и проверить спектакль. Лия Ахеджакова посчитала, что скандал вокруг спектакля был организован людьми, которые были недовольны назначением Виктора Рыжакова главным режиссером театра.

Как утверждал режиссер «Первого хлеба», существенных изменений в спектакль и текст монолога он не вносил даже после проверки СК. В прошлом сезоне спектакль игрался, хотя в репертуаре июля и августа, когда «Современник» завершал сезон, постановки уже не было. Информацию о закрытии спектаклей с участием Ахеджаковой театр тогда опроверг.

Авторы
Теги
Анна Шишкина, Анастасия Серова Анастасия Серова
Лия Ахеджакова «Современник» Александр Бастрыкин театр
Материалы по теме
Театр Ермоловой и СК договорились о сотрудничестве
Политика
Дарвиновский музей и театр Виктюка станут пунктами мобилизации
Политика
Молочников сообщил о приостановке его спектаклей в театре на Бронной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter