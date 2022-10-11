В «Современнике» отменили показы спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой

«Современник» во второй раз с начала сезона отменил спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. По мнению народной артистки, спектакль в репертуар уже не вернется

Лия Ахеджакова в сцене из спектакля «Первый хлеб» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Спектакль «Первый хлеб» польского режиссера Бениамина Коца по пьесе Рината Ташимова, ученика Николая Коляды, назначенный на 17 октября, отменяется. Сообщение об этом появилось в афише на сайте «Современника» и в телеграм-канале театра, где объяснили, что спектакль «по техническим причинам не состоится».

«Первый хлеб» не заявлен и в репертуарном плане на ноябрь. В то же время другой спектакль с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой, «Игра в джин», стоит в афише октября и ноября.

Ахеджакова сказала РБК, что на вопрос, закрыт ли спектакль, ей ничего не объяснили, новый директор театра Юрий Кравец ответил, что распоряжений о снятии постановки нет. Первая отмена в новом сезоне была 3 октября, тогда, по словам артистки, «надо было ввести парнишку на роль блогера, у которого всего четыре реплики». Тогда театр заменил «Первый хлеб» на «Игру в джин».

«Мы [актеры спектакля. — РБК] написали письмо (за исключением четырех человек, которые не подписали это письмо) и направили в новый худсовет на имя (артиста Владислава) Ветрова, который возглавляет худсовет, и на имя директора. Нам ничего не ответили, но сказали, что спектакля не будет, из чего я делаю вывод, что не считают нужным нас оповещать, по какому праву любимый наш спектакль убрали. В ноябре уже не было ни одного спектакля «Первый хлеб». Думаю, его уже никогда больше не будет», — предполагает Лия Ахеджакова.

В свою очередь пиар-директор «Современника» Ксения Аронова прокомментировала РБК ситуацию с отменой спектакля и отсутствием его в репертуаре: «Мы очень хотим, но непонятна техническая сторона вопроса».

«Думаю, его уже никогда больше не будет. Но как нам объяснят это, мне кажется, это уже неважно. Сейчас такое время, чтобы не объяснять какие-то трагические вещи, чтобы не объясняться перед потерпевшими, сейчас такое время большой лжи, много врут. Думаю, и тут будет удобоваримая причина, которую найдут те, кто закрыл этот спектакль. Это не считается нужным объяснять актерам, почему не нужно приходить на работу и играть свой спектакль.«Спасибо, вы больше не нужны». Я это тяжело переживаю, но думаю, что и это переживу», — сказала Ахеджакова.

Актриса вспомнила о том, какая тяжелая история была у спектакля с самого начала: жалобы от объединения SERB, от «Офицеров России». «Меня вызывал следователь на разговор. Меня обвиняли в том, что я матом ругаюсь на сцене», — прокомментировала РБК Ахеджакова.

21 июля 2021 года «Офицеры России» обратились с жалобами к руководству театра, в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы. Организация увидела в спектакле гей-пропаганду и оскорбление ветеранов, возмутилась матом в монологе главной героини.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы и проверить спектакль. Лия Ахеджакова посчитала, что скандал вокруг спектакля был организован людьми, которые были недовольны назначением Виктора Рыжакова главным режиссером театра.

Как утверждал режиссер «Первого хлеба», существенных изменений в спектакль и текст монолога он не вносил даже после проверки СК. В прошлом сезоне спектакль игрался, хотя в репертуаре июля и августа, когда «Современник» завершал сезон, постановки уже не было. Информацию о закрытии спектаклей с участием Ахеджаковой театр тогда опроверг.