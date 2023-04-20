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В петербургском театре перенесли спектакль с участием Данилы Козловского

Петербургский Малый драматический театр: «Гамлет» с Данилой Козловским перенесен
В МДТ перенесли спектакли «Гамлет» с Козловским с апреля на май. Ранее актера просили проверить на экстремизм, ТАСС сообщил о его проверке на дискредитацию армии. Козловский отвергал обвинения и подал ответный иск о защите чести
Данила Козловский
Данила Козловский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В Малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы в Санкт-Петербурге перенесли спектакли «Гамлет», которые должны были состояться 20 и 21 апреля, говорится в сообщении на сайте театра. Главную роль в нем исполняет Данила Козловский.

«Спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. <...> Очень надеемся, что спектакли состоятся», — заявили в театре.

РБК обратился за комментарием к представителю Данилы Козловского.

Помимо Козловского в «Гамлете» заняты Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт. Это постановка худрука театра Льва Додина. Спектакль идет с 2016 года, в 2017-м он получил премию «Золотая маска». Козловский играет в МДТ с 2012 года.

10 апреля ТАСС сообщил, что глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, известный своими жалобами на СМИ и публичных персон, обратился в МВД с просьбой проверить слова Козловского на экстремизм (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для этого, говорил Бородин, стало высказывание актера в одном из интервью с призывом выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги».

Козловский заявил, что «не призывал ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», а указанные слова прозвучали на съемках сериала «Карамора» перед массовкой, когда актер «объяснял им их актерскую задачу», и это вошло в документальный фильм о сериале.

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Кроме того, артист сообщил, что не уезжал из России и не имеет второго гражданства. Он пояснил, что у него в США живет трехлетняя дочь и он навещает ее в перерывах между спектаклями.

19 апреля стало известно, что Козловский двумя днями ранее подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Бородину и ТАСС. Это агентство 17 апреля сообщило, что столичная прокуратура проведет проверку в отношении актера «на предмет дискредитации ВС России (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП)».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Данила Козловский театр спектакль
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Козловский подал иск к просившему проверить его на экстремизм Бородину
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ТАСС узнал о проверке Козловского по статье о дискредитации армии
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