Александринский театр отменил спектакль после жалобы на дискредитацию

Вместо «Сирано де Бержерак» зрителям в мае и апреле покажут другие спектакли. На постановку пожаловался один из зрителей, который увидел в ней признаки дискредитации армии, писал портал 78.ru

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, говорится на сайте театра. Вместо него 23 апреля покажут постановку «Ворон», а 24 мая — «Женитьбу». О причинах такого решения театр не сообщает.

По данным портала 78.ru, в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в спектакле «Сирано де Бержерак» признаки дискредитации армии. Что именно в постановке стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточняло.

«Сирано де Бержерак» — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана, написанная в 1898 году. Прототипом главного героя выступает философ и поэт Сирано де Бержерак. По сюжету он храбр и талантлив, а единственный его недостаток — это нос, из-за насмешек над которым он всех вызывает на дуэли. Из-за носа главный герой не признается в любви своей кузине Роксане и пишет ей любовные письма от лица ее возлюбленного — Кристиана. Перед смертью Сирано де Бержерак по памяти цитирует Роксане одно из писем, и та понимает, что он был их настоящим автором.

Спектакль в Александринском театре поставил Николай Рощин (он же — главный режиссер театра). Постановка идет с 2018 года. Главного героя играет Иван Волков. Спектакль получил премию «Золотая маска».