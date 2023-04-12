Минкультуры не продлило контракт с худруком БДТ Андреем Могучим

Минкультуры: контракт с худруком БДТ Могучим не будет продлен, театр станет директорским

Театр было решено сделать директорским и изменить его устав. Причину расставания с Могучим в Минкультуры не раскрыли

Андрей Могучий (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство культуры сообщило, что с худруком одного из основных театров Санкт-Петербурга, Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А.Товстоногова, Андреем Могучим контракт продлевать не будет. Причины увольнения режиссера, который возглавлял БДТ последние десять лет, в ведомстве не раскрыли.

Как заявили в Минкультуры, срок действующего контракта Могучего прекратился 9 апреля. В ведомстве также сообщили, что утвердили новый устав театра и теперь управлять им будет директор.

В Минкульте также отметили, что директор театра Татьяна Архипова останется на своем посту.

Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ десять лет, с марта 2013 года.

Он родился в 1961 году. Решение связать жизнь с театром принял не сразу: сначала окончил радиотехнический факультет Ленинградского института авиационного приборостроения. Второе образование получил в Ленинградском институте культуры, после окончания которого создал независимый проект «Формальный театр».

Как приглашенный режиссер работал в Александринском театре, «Балтийском доме», «Приюте комедианта», Финской театральной академии, Театре Наций, ставил оперные и балетные спектакли.

В БДТ выпустил спектакли «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Что делать» по роману Николая Чернышевского, «Алиса» с участием Алисы Фрейндлих, «Губернатор» по Леониду Андрееву, «Три толстяка» по повести Юрия Олеши, «Материнское сердце» по рассказам Василия Шукшина.

Заслуженный деятель искусств России, многократный лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит», обладатель Гран-при международных театральных фестивалей в Белграде, Эдинбурге, Ницце.