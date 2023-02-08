Ахеджакова сообщила, что «Современник» отказался от последнего спектакля с ее участием

Ахеджакова сообщила о снятии ее последнего спектакля в «Современнике»

Лия Ахеджакова, проработавшая в театре "Современник" 45 лет, лишилась последнего спектакля, в котором исполняла главную роль

Лия Ахеджакова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила «Новой газете», что из репертуара «Современника» убрали спектакль «Игра в джин» — последнюю постановку, в которой актриса играла в этом театре.

По словам Ахеджаковой, которые приводит телеграм-канал «Новой газеты» (само издание в прошлом году было лишено регистрации), о снятии спектакля артистке сообщил директор театра Юрий Кравец. Он пояснил, что был вынужден убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой. В театре изданию рассказали, что спектакль сняли из-за плохого самочувствия артистки, но Ахеджакова отрицает свое "нездоровье" и заявляет о готовности играть.

РБК обратился за комментариями в «Современник».

Осенью прошлого года из репертуара «Современника» пропал спектакль «Первый хлеб», в котором она играла главную роль. Сам театр объяснял это «технической стороной вопроса».

А в январе в Петербурге отменили антрепризу с участием Ахеджаковой по пьесе Улицкой «Мой внук Вениамин». Организаторы представления также сослались на технические работы. Но за несколько дней до этого вице-спикер Мосгордумы и замглавы дирекции информационных программ «Вести» на ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram предложил провести этот спектакль «в сопровождении «музыкантов» («музыканты» — одно из прозвищ бойцов частной военной компании «Вагнер», участвующих в боевых действиях на Украине). «Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?» — добавил он.

Ахеджакова неоднократно высказывалась против боевых действий на Украине. В 2015 году Киев включил ее в белый список российских деятелей культуры, которые, по мнению украинских властей, поддерживают целостность страны.

В театре «Современник» Лия Ахеджакова работает с 1977 года, играла в легендарных постановках: «Из записок Лопатина», «Вечно живые», «Спешите делать добро», «Крутой маршрут».

Спектакль «Игра в джин» был выпущен в декабре 2013 года, к 80-летнему юбилею художественного руководителя театра Галины Волчек. Спектакль с Ахеджаковой и Гафтом (после смерти артиста его заменил Василий Бочкарев) поставила сама Волчек, и фактически это ее последняя режиссерская работа.

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