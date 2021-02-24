На Украине с задержкой началась вакцинация от COVID-19

Первым в стране прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области. Вакцинация должна была начаться на прошлой неделе, но этого не произошло из-за проблем с поставками вакцины Pfizer

Фото: Alexander Smith / EPA / ТАСС

На Украине стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. Об этом заявил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

По его словам, первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области. «У нас уже есть первый вакцинированный врач — это Горенко Евгений Васильевич, врач-реаниматолог, который работает в COVID-отделении», — сказал он.

Как отметил Скичко, Горенко является врачом в нескольких поколениях, его отец также работает врачом, с 1990-х годов. «Это фактически такая семейная династия», — добавил чиновник.

Он также сообщил, что Черкасская область днем 24 февраля получила 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.