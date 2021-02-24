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На Украине с задержкой началась вакцинация от COVID-19

Первым в стране прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области. Вакцинация должна была начаться на прошлой неделе, но этого не произошло из-за проблем с поставками вакцины Pfizer
Фото: Alexander Smith / EPA / ТАСС
Фото: Alexander Smith / EPA / ТАСС

На Украине стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. Об этом заявил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

По его словам, первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области. «У нас уже есть первый вакцинированный врач — это Горенко Евгений Васильевич, врач-реаниматолог, который работает в COVID-отделении», — сказал он.

Как отметил Скичко, Горенко является врачом в нескольких поколениях, его отец также работает врачом, с 1990-х годов. «Это фактически такая семейная династия», — добавил чиновник.

На Украине продлили карантин из-за COVID-19
Общество
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Он также сообщил, что Черкасская область днем 24 февраля получила 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.

Изначально планировалось, что вакцинация начнется 15 февраля, однако ее пришлось отложить из-за задержек препарата от Pfizer и BioNTech.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину AstraZeneca, которую разработал Оксфордский институт, 22 февраля. Вместе с тем Киев договорился о поставке 15 млн доз американской вакцины Novavax. Кроме того, Украина решила закупить вакцины у американских компаний Pfizer и Moderna, а также у китайской Sinovac.

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Российский препарат от коронавируса «Спутник V», который стал первой в мире зарегистрированной вакциной, украинские власти запретили использовать на территории страны, соответствующий закон приняла Верховная рада. Комментируя это решение Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Что касается того, что [президент Украины Владимир] Зеленский не хочет закупать вакцину, — что называется, другим больше достанется».

Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине
Общество
Фото:Lisi Niesner / Reuters

Сам Зеленский объяснил нежелание закупать российский препарат тем, что его эффективность не подтверждена ВОЗ и ведущими мировыми специалистами. «Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — говорил он.

В конце января Зеленский заявлял, что вакцинация от коронавируса на Украине будет добровольной и бесплатной, вместе с тем рынок станет работать и для желающих самостоятельно, за свои средства привиться от COVID-19.

Автор
Михаил Юшков
Украина вакцинация Владимир Зеленский
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