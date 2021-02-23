Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca от COVID

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Министерство здравоохранения Украины 22 февраля зарегистрировало вакцину от коронавируса AstraZeneca, которую разработал Оксфордский институт. Об этом сообщается на сайте украинского Минздрава.

«Вчера, 22 февраля 2021 года, Министерство здравоохранения зарегистрировало на Украине вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского использования», — говорится в сообщении.

Регистрацию AstraZeneca получила 15 февраля. Ранее ведомство сообщало, что в страну будет привезен препарат индийского производства, созданный предприятием Serum Institute на заводе в городе Пуна. 21 февраля там отгрузили первые полмиллиона доз для экспорта на Украину.

Согласно данным Министерства здравоохранения, за последние сутки на Украине зафиксировано 4 182 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел — 4 351 человек, умерли — 153. Всего число больных к 23 февраля составило 134 758.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 1,3 млн случаев заболевания коронавирусом, а также 1,1 млн случаев выздоровления и 25 309 летальных исходов.