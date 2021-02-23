Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 12:02 Что такое ностальгия и как она влияет на поп-культуру Социальная экономика, 12:00  РБК Pro: как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Pro, 11:54 После аварии в Оренбургской области прекратили транзит газа в Казахстан Общество, 11:52 Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca от COVID Общество, 11:47 Facebook отменит ограничение новостного контента в Австралии Технологии и медиа, 11:38 Луна, женщины, СССР: зачем смотреть сериал «Ради всего человечества» Стиль, 11:35 Запускаем собственную торговую марку: 13 шагов от сервиса «Самокат» Pro, 11:27 В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по жертвам COVID в США Общество, 11:26 Василевский стал третьей звездой матча НХЛ Спорт, 11:23 В США задержали жену мексиканского наркобарона Коротышки Общество, 11:19 Не только Netflix. Почему подписки изменят традиционный ретейл Pro, 11:14 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 11:13 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 февраля Общество, 11:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca от COVID

Фото: Silvino / Fotogramma / Global Look Press
Фото: Silvino / Fotogramma / Global Look Press

Министерство здравоохранения Украины 22 февраля зарегистрировало вакцину от коронавируса AstraZeneca, которую разработал Оксфордский институт. Об этом сообщается на сайте украинского Минздрава.

«Вчера, 22 февраля 2021 года, Министерство здравоохранения зарегистрировало на Украине вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского использования», — говорится в сообщении.

Регистрацию AstraZeneca получила 15 февраля. Ранее ведомство сообщало, что в страну будет привезен препарат индийского производства, созданный предприятием Serum Institute на заводе в городе Пуна. 21 февраля там отгрузили первые полмиллиона доз для экспорта на Украину.

Согласно данным Министерства здравоохранения, за последние сутки на Украине зафиксировано 4 182 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел — 4 351 человек, умерли — 153. Всего число больных к 23 февраля составило 134 758.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 1,3 млн случаев заболевания коронавирусом, а также 1,1 млн случаев выздоровления и 25 309 летальных исходов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее, 22 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о завершении переговоров по увеличению поставок американской вакцины Novavax. По его словам, производитель подтвердил возможность поставить в общей сложности 15 млн доз препарата к июлю.

Читайте на РБК Pro
Давайте голосом: почему Clubhouse стал популярным и надолго ли его хватит Как выросли зарплаты айтишников за год Чем «культ личности» опасен для Илона Маска и Джека Ма Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

До этого, 16 февраля, документы на регистрацию вакцины на Украине подала американская компания Pfizer.

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса на Украине
Общество
<p>Владимир Зеленский</p>

Регистрировать российские вакцины украинские власти запретили. 10 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль подписал закон, который запрещает применять препараты, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Таковым Украина с 2015 года считает Россию.

Украина коронавирус вакцина
Материалы по теме
Зеленский заявил о стоящей «с протянутой рукой» за вакцинами Украине
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Общество
Зеленский отказался сравнивать украинцев с кроликами из-за «Спутника V»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter