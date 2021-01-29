Верховная рада приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19

Украина готова зарегистрировать по ускоренной процедуре без испытаний вакцины от COVID-19 из США, ЕС, Китая, Индии, кроме произведенной в России. Ограничение сделано для «государства-агрессора»

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Депутаты украинского парламента окончательно приняли законопроект об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19. Одно из положений закона напрямую запрещает применять на Украине вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором».Результаты голосования опубликованы в законодательной базе парламента.

Верховная рада признала Россию «государством—агрессором» в январе 2015 года.

Принятый законопроект вносит изменения в закон «О лекарственных средствах». Его положения не позволяют сейчас регистрировать в стране ни одну из произведенных в мире вакцин, поскольку ни одна из них официально не прошла третью фазу испытаний.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основной целью принятия проекта закона является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств «под обязательства».