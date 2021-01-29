Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 13:33
Российский саночник завоевал медаль на чемпионате мира Спорт, 16:34 Продажи через Telegram после его разблокировки превысили ₽1,6 млрд в год Технологии и медиа, 16:31 СМИ сообщили о задержании певца Тимы Белорусских с 2 кг гашиша Общество, 16:28 Верховная рада приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19 Политика, 16:25 Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону Спорт, 16:11 Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 16:10 Министр культуры назвала Ланового «примером истинного служения искусству» Общество, 16:09 Москва утвердила архитектурную часть проекта «Академии спорта «Динамо»​ Пресс-релиз, 16:07 Даудов заявил о попытках Кадырова помочь арестованному в Москве чеченцу Политика, 16:04 Ипотека для ИП и самозанятых: как получить кредит в 2021 году Недвижимость, 15:58 Путин поручил проработать вопрос о доплате кураторам техникумов и училищ Общество, 15:57 Мурашко спрогнозировал переломный момент в борьбе с COVID-19 Общество, 15:52 Вице-губернатор, которому просили дать Героя России, уволился Политика, 15:45 Песков назвал не вопросом Кремля новый пост генерала из дела Голунова Общество, 15:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Верховная рада приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19

Украина готова зарегистрировать по ускоренной процедуре без испытаний вакцины от COVID-19 из США, ЕС, Китая, Индии, кроме произведенной в России. Ограничение сделано для «государства-агрессора»
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Депутаты украинского парламента окончательно приняли законопроект об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19. Одно из положений закона напрямую запрещает применять на Украине вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором».Результаты голосования опубликованы в законодательной базе парламента.

Верховная рада признала Россию «государством—агрессором» в январе 2015 года. 

Принятый законопроект вносит изменения в закон «О лекарственных средствах». Его положения не позволяют сейчас регистрировать в стране ни одну из произведенных в мире вакцин, поскольку ни одна из них официально не прошла третью фазу испытаний.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основной целью принятия проекта закона является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств «под обязательства».

Минздрав Украины пообещал не регистрировать российскую вакцину от COVID
Политика
Максим Степанов

Такая процедура предусматривает возможность регистрации вакцины, которая еще не прошла полный цикл испытаний не была опробована на Украине.

«Согласно этой так называемой «процедуре регистрации под обязательства» после выдачи торговой лицензии компетентный орган имеет право наложить на заявителя обязательства по проведению пострегистрационного исследования безопасности и эффективности. Иногда такие исследования проводятся совместно с государственными органами по фармнадзору», — говорится в пояснительной записке.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи В какие ресторанные сети инвестировать в 2021 году: 3 варианта заработать Хватит оправдываться: как говорить с коллегами об их ошибках Как в России запретили давать взятки и «прятать» имущество в биткоинах

«Учитывая текущую сверхсложную ситуацию с пандемией COVID-19, для обеспечения ускоренной государственной регистрации лекарственных препаратов с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан данный проект закона», — обосновали свою позицию авторы законопроекта.

Ускоренная процедура регистрации предусмотрена для вакцин, прошедших доклинические испытания с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или хотя бы одной страны Евросоюза. Вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения до того, как заявитель завершит клинические исследования.

Минздрав Украины неоднократно заявлял, что российские вакцины в стране регистрировать не будут. Министр здравоохранения Максим Степанов выступая перед депутатами еще раз заверил народ Украины, что в стране «никто не будет» регистрировать российскую вакцину. «Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет», — заявил министр. При этом он не уточнил, какую именно политическую силу имеет в виду.

В начале января харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине вакцины «Спутник V». Материнская компания «Биолек», Vilkom Services Limited, сообщила министерству, что «Биолек» договорился с российскими разработчиками о производстве вакцины на предприятии. Глава Vilkom Services Limited Виктор Мартин обратил внимание ведомства на то, что многие страны регистрируют вакцины по ускоренной процедуре, принимая данные зарубежных клинических исследований и не требуя проведения локальных.

Автор
Владислав Гордеев
вакцина Украина запрет
Материалы по теме
Рада одобрила законопроект о снятии партии с выборов по требованию СБУ
Политика
Минздрав Украины пообещал не регистрировать российскую вакцину от COVID
Политика
Вдова убитого на Украине депутата Госдумы Максакова вернулась в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter