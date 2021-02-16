Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Получится ли у Берлина контролировать вентиль «Северного потока-2» Политика, 21:12 В Москве на зеленой ветке метро пассажир упал на пути Общество, 20:59 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 20:58 Минкультуры Украины добавило в черный список Михаила Турецкого Политика, 20:51 В Думе предложили расширить ответственность за раскрытие данных силовиков Политика, 20:35 Джокович назвал Карацева сложным соперником по 1/2 финала Australian Open Спорт, 20:24 В Арктике завершился самый поздний рейс в истории навигации. Видео Технологии и медиа, 20:20 Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России Политика, 20:14 Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине Общество, 19:48 Капитализация TCS Group Олега Тинькова впервые превысила $10 млрд Инвестиции, 19:42 Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов Общество, 19:37 ВФЛА отправила в World Athletics план по восстановлению членства Спорт, 19:35 План «Норникеля» из-за ₽146 млрд, штраф Навальному. Главные новости РБК Общество, 19:32 Канделаки рассказала о недопустимости тройных подбородков на «Матч ТВ» Спорт, 19:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

Pfizer PFE $34,77 +0,26% Купить
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Американская компания Pfizer подала документы для регистрации своей вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, его слова передает украинское издание «Новое время».

«Буквально только что мне передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer», — сказал Степанов.

По словам министра, вакцину должны зарегистрировать в ближайшие несколько дней.

В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев
Общество
Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

Ранее Степанов заявил, что Украина планирует использовать вакцины компаний: Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, NovaVax и AstraZeneca. Министр отметил, что российскую вакцину на Украине регистрировать не будут.

В феврале в рамках программы COVAX, предусматривающей обеспечение вакциной бедных стран, Украина должна получить 117 тыс. доз препарата от Pfizer. Об этом сообщал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По его словам, в течение первого полугодия на Украину также будет поставлено от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины, разработанной AstraZeneca. Кроме того, Украина заказала 1,9 млн доз вакцины, созданной китайской компанией Sinovac, с условием поставки через 30 дней после того, как препарат будет зарегистрирован в КНР или других странах с жесткой регуляторной политикой.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
Украина коронавирус вакцина Pfizer
Материалы по теме
В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев
Общество
Pfizer спрогнозировала прибыль от вакцины в 2021 году
Бизнес
Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter