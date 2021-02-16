Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

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Американская компания Pfizer подала документы для регистрации своей вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, его слова передает украинское издание «Новое время».

«Буквально только что мне передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer», — сказал Степанов.

По словам министра, вакцину должны зарегистрировать в ближайшие несколько дней.

Ранее Степанов заявил, что Украина планирует использовать вакцины компаний: Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, NovaVax и AstraZeneca. Министр отметил, что российскую вакцину на Украине регистрировать не будут.