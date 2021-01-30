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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса на Украине

Прививочную кампанию от коронавируса на Украине профинансируют из бюджета, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, платная вакцинация в частных клиниках большинству жителей может ударить по кошельку
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Вакцинация от коронавируса на Украине будет добровольной и бесплатной, вместе с тем рынок будет работать и для желающих самостоятельно, за свои средства привиться от COVID-19. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова привела пресс-служба офиса главы государства.

«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. <...> Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных клиниках, но для большинства украинцев такая профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство», — заявил Зеленский.

В то же время президент Украины «поддерживает развитие рынка», чтобы те жители, у которых есть средства, могли самостоятельно вакцинироваться от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы.

Верховная рада приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19
Политика
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

В феврале в рамках программы COVAX, предусматривающей обеспечение вакциной бедных стран, Украина получит 117 тыс. доз препарата от компании Pfizer, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «Новое время». По его словам, в течение первого полугодия 2021 года на Украину также будет поставлено от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины, разработанной компанией AstraZeneca.

Кроме того, Украина заказала 1,9 млн доз, созданной китайской компанией Sinovac, с условием поставки через 30 дней после того, как препарата будет зарегистрирован в КНР или других странах с жесткой регуляторной политикой, сообщило издание «Левый берег». Первую партию объемом 700 тыс. доз Украина ожидает в конце февраля. В этом же месяце запланировано начало вакцинации населения, следует из календарного плана Минздрава.

Данные об эффективности вакцины от Sinovac разнятся. Последние испытания в Бразилии показали 50,4% эффективности, а в Индонезии и Турции — 65,3% и 91,5% соответственно. По информации «Левого берега», препарат в то же время якобы дает 100-процентную защиту от тяжелых случаев. То есть заразиться коронавирусом после вакцинации возможно, но течение болезни будет легким или бессимптомным.

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Украина ведет переговоры и с другими производителями из разных стран и готова зарегистрировать по ускоренной процедуре без испытаний вакцины от COVID-19 из США, ЕС, Китая, Индии, но кроме произведенной в России. Накануне Верховная рада приняла закон, запрещающий применять на Украине вакцины, «разработанные в государстве-агрессоре».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
вакцинация Украина Владимир Зеленский коронавирус
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