Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса на Украине

Прививочную кампанию от коронавируса на Украине профинансируют из бюджета, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, платная вакцинация в частных клиниках большинству жителей может ударить по кошельку

Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Вакцинация от коронавируса на Украине будет добровольной и бесплатной, вместе с тем рынок будет работать и для желающих самостоятельно, за свои средства привиться от COVID-19. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова привела пресс-служба офиса главы государства.

«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. <...> Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных клиниках, но для большинства украинцев такая профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство», — заявил Зеленский.

В то же время президент Украины «поддерживает развитие рынка», чтобы те жители, у которых есть средства, могли самостоятельно вакцинироваться от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы.

В феврале в рамках программы COVAX, предусматривающей обеспечение вакциной бедных стран, Украина получит 117 тыс. доз препарата от компании Pfizer, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «Новое время». По его словам, в течение первого полугодия 2021 года на Украину также будет поставлено от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины, разработанной компанией AstraZeneca.