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Украина договорилась о поставке 15 млн доз американской вакцины Novavax

Глава Минздрава договорился о дополнительной поставке 5 млн доз препарата на Украину, в общей сложности в июле страна получит 15 млн доз Novavax. Киев также закупит вакцины у Pfizer, Sinovach, Moderna и AstraZeneca
Pfizer PFE $34,48 +0,15% Купить
Фото: Alastair Grant / AP
Фото: Alastair Grant / AP

Украина ожидает в июле начало поставок американской вакцины от коронавирусной инфекции Novavax. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Успешно завершили переговоры по увеличению поставки Украине американской вакцины Novavax. Нам подтверждена возможность поставки дополнительно 5 млн доз вакцин от этого производителя», — заявил Степанов.

По его словам, общий объем вакцины, который ожидает Украина, составляет 15 млн доз. 8 февраля пресс-служба президента Украины сообщала, что Владимир Зеленский обсудил с руководством фармацевтической компании Pfizer ускорение поставок их вакцины в страну.

Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине
Общество
Фото:Lisi Niesner / Reuters

Как сообщила пресс-служба украинского Минздрава, Степанов в ходе визита в Индию посетил завод по производству вакцин Serum Institute, где производится препарат Novavax.

Позже Степанов заявлял, что Pfizer подала документы на регистрацию своего препарата на Украине. В рамках программы ВОЗ COVAX, которая предполагает поставки препаратов от коронавируса бедным странам, Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале, после чего в стране начнется первый этап прививочной кампании.

Киев намерен также использовать для вакцинации препараты производства Sinovac Biotech, Moderna и AstraZeneca. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщал, что в первом полугодии 2021-го на Украину должны поставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 10 февраля подписал постановление, запрещающее на Украине регистрацию российских вакцин от COVID-19. Зеленский заявлял, что эффективность «Спутника V» официально не подтверждена, поэтому власти не имеют права проводить на своих гражданах «эксперименты, как на кроликах».

Минздрав Украины пообещал не регистрировать российскую вакцину от COVID
Политика
Максим Степанов

Договориться о поставках «Спутника V» на Украину пытался депутат Рады и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В феврале СНБО наложила на него и его супругу персональные санкции на три года, подразумевающие арест всего имущества.

К 22 февраля на Украине было зарегистрировано более 1,3 млн заболевших COVID-19. 26,5 тыс. человек умерли. Несколькими днями ранее власти продлили карантин до 30 апреля и вернулись к зонированию регионов по уровню эпидемической опасности.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
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