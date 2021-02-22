Украина договорилась о поставке 15 млн доз американской вакцины Novavax

Глава Минздрава договорился о дополнительной поставке 5 млн доз препарата на Украину, в общей сложности в июле страна получит 15 млн доз Novavax. Киев также закупит вакцины у Pfizer, Sinovach, Moderna и AstraZeneca

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Украина ожидает в июле начало поставок американской вакцины от коронавирусной инфекции Novavax. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Успешно завершили переговоры по увеличению поставки Украине американской вакцины Novavax. Нам подтверждена возможность поставки дополнительно 5 млн доз вакцин от этого производителя», — заявил Степанов.

По его словам, общий объем вакцины, который ожидает Украина, составляет 15 млн доз. 8 февраля пресс-служба президента Украины сообщала, что Владимир Зеленский обсудил с руководством фармацевтической компании Pfizer ускорение поставок их вакцины в страну.

Как сообщила пресс-служба украинского Минздрава, Степанов в ходе визита в Индию посетил завод по производству вакцин Serum Institute, где производится препарат Novavax.