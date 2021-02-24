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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине продлили карантин из-за COVID-19

До конца апреля на Украине продолжат действовать ограничения. Кафе и ресторанам будет запрещено работать по ночам, а заведениям культуры разрешат заполнять залы не более чем наполовину
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти Украины продлили карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 30 апреля.

С 24 февраля страна перейдет на адаптивную модель карантина. Регионам присвоят один из четырех уровней эпидемиологической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный.

Базовым для всей страны установлен желтый уровень, при котором действует ряд послаблений: разрешено проведение массовых мероприятий при нахождении не более одного человека на площади 4 кв. м, кинотеатрам и другим заведениям культуры разрешили заполнять залы наполовину. Работа ресторанов и кафе ночью, с 00:00 до 07:00, запрещена — они смогут работать только на доставку. В транспорте и других общественных местах действует обязательный масочный режим.

При ухудшении эпидемиологической обстановки уровень сменится на оранжевый. При нем местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

Украина запретила регистрацию российских вакцин от COVID-19
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Если же эпидемиологические показатели будут превышать установленный уровень три дня подряд, регион перейдет на красный уровень, при котором вводится строгий карантин. Он предусматривает запрет на работу заведений общепита, торговых центров, развлекательных учреждений, а также всех магазинов, кроме продовольственных и продающих товары первой необходимости.

Строгий карантин действовал на Украине с 8 января. Степанов объяснял его необходимость попыткой сдержать распространение коронавируса на фоне заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, пик которых ожидался в конце января — начале февраля, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения.

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Первые ослабления начали действовать с 24 января. Эти более мягкие ограничения планировалось отменить после 28 февраля, но затем власти решили сохранить их до 30 апреля.

С начала пандемии на Украине зарегистрировали 1,3 млн заразившихся коронавирусом, умерли 25,3 тыс. человек, следует из данных Минздрава страны.

Вакцинация населения от коронавируса на Украине еще не началась. Власти страны запретили регистрацию вакцин от COVID-19, произведенных в России, которая признана «государством-агрессором». В рамках программы COVAX, предусматривающей обеспечение вакциной бедных стран, Украина ожидает получить 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и 12 млн доз препаратов компаний AstraZeneca и Novavax. Помимо этого, она совершила предзаказ 1,9 млн доз вакцины, созданной китайской компанией Sinovac.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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