На Украине продлили карантин из-за COVID-19

До конца апреля на Украине продолжат действовать ограничения. Кафе и ресторанам будет запрещено работать по ночам, а заведениям культуры разрешат заполнять залы не более чем наполовину

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Власти Украины продлили карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 30 апреля.

С 24 февраля страна перейдет на адаптивную модель карантина. Регионам присвоят один из четырех уровней эпидемиологической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный.

Базовым для всей страны установлен желтый уровень, при котором действует ряд послаблений: разрешено проведение массовых мероприятий при нахождении не более одного человека на площади 4 кв. м, кинотеатрам и другим заведениям культуры разрешили заполнять залы наполовину. Работа ресторанов и кафе ночью, с 00:00 до 07:00, запрещена — они смогут работать только на доставку. В транспорте и других общественных местах действует обязательный масочный режим.

При ухудшении эпидемиологической обстановки уровень сменится на оранжевый. При нем местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.