В Дагестане почти 20 человек госпитализировали с отравлением

В Каспийске с признаками отравления госпитализировали более десяти человек. В Дагестане по факту массового отравления детей с начала года завели уже два уголовных дела

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан / ТАСС

В городе Каспийске в Дагестане из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 26 — дети, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.

«19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы. На утро 24 февраля трое из них с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное долечивание», — заявили в министерстве.

Там добавили, что состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести. Среди симптомов — повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул. «Они получают все необходимое лечение, состоянию здоровья ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что источник инфекции устанавливается.

«Речь не идет о вспышке. Что стало причиной отравления, в настоящее время неизвестно», — сказали РБК в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.