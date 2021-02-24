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В Дагестане почти 20 человек госпитализировали с отравлением

В Каспийске с признаками отравления госпитализировали более десяти человек. В Дагестане по факту массового отравления детей с начала года завели уже два уголовных дела
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан / ТАСС
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан / ТАСС

В городе Каспийске в Дагестане из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 26 — дети, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.

«19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы. На утро 24 февраля трое из них с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное долечивание», — заявили в министерстве.

Там добавили, что состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести. Среди симптомов — повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул. «Они получают все необходимое лечение, состоянию здоровья ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что источник инфекции устанавливается.

«Речь не идет о вспышке. Что стало причиной отравления, в настоящее время неизвестно», — сказали РБК в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Проверкой массового отравления в Каспийске занялась региональная прокуратура.

РБК обратился за комментарем в администрацию Каспийска.

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Главу «Водоканала» Буйнакска арестовали после заражения 240 детей
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В январе массовое отравление детей произошло в другом городе Дагестана — Буйнакске. По данным Следственного комитета, с 9 по 17 января к врачам обратились более 300 человек, из них 246 — дети возрасте до 16 лет. У детей наблюдались такие симптомы, как температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

По версии регионального управления СК, дети отравились загрязненной водой из-под крана. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Специалисты Роспотребнадзора нашли в водопроводной воде и анализах отравившихся ДНК бактерий — возбудителей дизентерии и кампилобактериоза.

В связи с массовым отравлением в Буйнакске 18 января был задержан и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Суд заключил Шарипова под стражу на два месяца. 9 февраля его перевели под домашний арест, сообщил «Черновик».

Помимо этого, в начале февраля в Дагестане произошло массовое отравление детей в селе Хунзах. С признаками отравления к врачам тогда обратились 30 школьников. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Авторы
Евгения Лебедева, Виктория Полякова
Каспийск Дагестан отравление дети
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Число отравившихся водой из-под крана в Буйнакске превысило 300 человек
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