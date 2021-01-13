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СК завел дело после отравления более 60 детей в Дагестане

Фото: gorod_buynaksk / Instagram
Фото: gorod_buynaksk / Instagram

В Дагестане завели уголовное дело после отравления детей в городе Буйнакске. Об этом сообщили в республиканском СУСК России.

Следователи возбудили дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии СК, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Проводятся следственные мероприятия в отношении лиц, отвечающих за функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой воды.

СК назвал причиной отравления 50 детей в Буйнакске воду из-под крана
Общество
Фото:gorod_buynaksk / Instagram

Более того, специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для экспертного исследования.

Согласно сообщению минздрава Дагестана, число отравившихся возросло до 71, включая 61 ребенка. «Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелые случаи не зарегистрированы», — заявили в ведомстве. СК сообщал о 55 детях с признаками пищевого отравления.

Главное управление Генпрокуратуры России в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах поставило на контроль ход проведения проверки, которую проводит прокуратура Дагестана после отравления детей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

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