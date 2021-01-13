СК завел дело после отравления более 60 детей в Дагестане

Фото: gorod_buynaksk / Instagram

В Дагестане завели уголовное дело после отравления детей в городе Буйнакске. Об этом сообщили в республиканском СУСК России.

Следователи возбудили дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии СК, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Проводятся следственные мероприятия в отношении лиц, отвечающих за функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой воды.

Более того, специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для экспертного исследования.