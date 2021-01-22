Главу «Водоканала» Буйнакска арестовали после заражения 240 детей

В городском водопроводе обнаружили возбудителя дизентерии. В республиканском СК также поручили дать оценку действиям главы Буйнакска

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Суд в дагестанской столице отправил под стражу исполняющего обязанности директора «Водоканала» города Буйнакска Абдулвагаба Шарипова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), говорится в сообщении пресс-службы республиканского СК.

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18 марта», — сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

В ведомстве заявили, что с 31 декабря по 10 января Шарипов «должным образом не обеспечил проведение обслуживания объектов водоснабжения и не оказывал качественные услуги по водоснабжению жителей города Буйнакска и детей в возрасте до шести лет питьевой водой». В результате в медицинские учреждения обратились более 300 человек, в том числе 246 детей. Все они пили воду из общего водопровода, и у них выявили острую кишечную инфекцию. Позже специалисты Роспотребнадзора обнаружили в воде возбудителя дизентерии.

В СК заявили, что расследование уголовного дела продолжается, а сейчас следственные действия направлены на закрепление доказательной базы.

Издание «Черновик» указывает, что вопросы у следователей возникли не только к Шарипову. Руководитель следственного управления СК по Дагестану Анатолий Щуров также поручил дать уголовно-правовую оценку действиям главы Буйнакска Исламудина Нургудаева.

Мэр города пытался предложить свою версию случившегося. Как сообщало агентство ТАСС, 12 января, когда в медицинские учреждения обратились 50 детей, он объяснил, что дети отравились, поев сладости из подарочных наборов, в которых могли быть просроченные продукты. Позже, когда Шарипова задержали, мэр всячески его оправдывал, заявляя, что чиновник сделал много полезного и хорошего для жителей Буйнакска.