Общество , 12 янв, 22:00
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СК назвал возможную причину отравления детей в Буйнакске
Дети в дагестанском Буйнакске, по предварительной версии, отравились загрязненной водой, сообщили в республиканском СК.
«Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям», — говорится в сообщении ведомства.
СК начал доследственную проверку.
Ранее в больницы Буйнакска с признаками пищевого отравления попали более 30 детей. Медики определили их состояние как средней тяжести.