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СК назвал возможную причину отравления детей в Буйнакске

Фото: gorod_buynaksk / Instagram
Фото: gorod_buynaksk / Instagram

Дети в дагестанском Буйнакске, по предварительной версии, отравились загрязненной водой, сообщили в республиканском СК.

«Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям», — говорится в сообщении ведомства.

СК начал доследственную проверку.

Ранее в больницы Буйнакска с признаками пищевого отравления попали более 30 детей. Медики определили их состояние как средней тяжести.

В Буйнакске госпитализировали более 30 детей из-за отравления
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Материал дополняется.

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