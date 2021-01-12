СК назвал возможную причину отравления детей в Буйнакске

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Дети в дагестанском Буйнакске, по предварительной версии, отравились загрязненной водой, сообщили в республиканском СК.

«Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям», — говорится в сообщении ведомства.

СК начал доследственную проверку.

Ранее в больницы Буйнакска с признаками пищевого отравления попали более 30 детей. Медики определили их состояние как средней тяжести.