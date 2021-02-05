В Дагестане возбудили дело после отравления 30 школьников

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в Дагестане 30 учеников Аранинской средней школы с 1 по 5 февраля обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления, сообщает Следственное управление СК по республике.

«По версии следствия, 4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела», — сообщили в СК.

«Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь. Кроме этого, с 1 по 4 февраля 2021 года в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика указанной школы», — отметили в ведомстве.

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