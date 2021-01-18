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Главу водоканала Буйнакска задержали из-за зараженной воды

Главу водоканала Буйнакска заподозрили в оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об отравлении водой из-под крана сообщили более 300 жителей, в том числе 246 детей
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал», задержан по подозрению в преступлении по ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, Шарипов с 8 октября 2020 года выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакска, «не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией».

С 9 по 17 января к врачам обратились более 300 человек, из них 246 — дети возрасте до 16 лет, добавили в СК.

В Буйнакске проведут вакцинацию от гепатита А из-за массового отравления
Общество
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. У детей наблюдались такие симптомы, как температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. По версии регионального управления СК, дети отравились загрязненной водой из-под крана. На следующий день ведомство завело уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Версию СК позже подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты нашли в водопроводной воде и анализах отравившихся ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии. После случившегося ведомство рекомендовало жителям Буйнакска пить только кипяченую или бутилированную воду.

Мэр города Исламудин Нургудаев сообщил РБК, что власти организовали подвоз воды на все социальные объекты. По его словам, причиной загрязнения воды стал природный фактор.

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После массового отравления в Буйнакске на неделю, до 20 января, закрыли все детские сады, а врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева поручила привить всех детей в городе от гепатита А.

Авторы
Андрей Гатинский, Виктория Полякова
Буйнакск Дагестан отравление Следственный комитет
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