Главу водоканала Буйнакска задержали из-за зараженной воды

Главу водоканала Буйнакска заподозрили в оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об отравлении водой из-под крана сообщили более 300 жителей, в том числе 246 детей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал», задержан по подозрению в преступлении по ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, Шарипов с 8 октября 2020 года выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакска, «не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией».

С 9 по 17 января к врачам обратились более 300 человек, из них 246 — дети возрасте до 16 лет, добавили в СК.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. У детей наблюдались такие симптомы, как температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. По версии регионального управления СК, дети отравились загрязненной водой из-под крана. На следующий день ведомство завело уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).