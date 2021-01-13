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Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске

Фото: gorod_buynaksk / Instagram
Фото: gorod_buynaksk / Instagram

Причиной массового отравления в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, подаваемая с нарушениями санитарного законодательства. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Дагестану.

«При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных, выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», — говорится в сообщении.

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Фото:gorod_buynaksk / Instagram

Материал дополняется.

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