Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске

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Причиной массового отравления в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, подаваемая с нарушениями санитарного законодательства. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Дагестану.

«При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных, выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», — говорится в сообщении.

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