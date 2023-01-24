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Фильм «Навальный» включили в число номинантов на «Оскар»

Американская киноакадемия включила фильм «Навальный» в число претендентов на «Оскар»
Документально-биографическая картина рассказывает о жизни находящегося в заключении оппозиционера в период с лета 2020 года по январь 2021-го. Фильм основан на интервью с Навальным и его женой
Кадр из фильма &laquo;Навальный&raquo;
Кадр из фильма «Навальный» (Фото: Madman Films / Youtube)

Американская киноакадемия включила фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», сообщается в Twitter академии (соцсеть заблокирована в России).

Фильм-биография, снятый компаниями HBO Max и CNN Films, рассказывает о российском оппозиционере Алексее Навальном, который уже почти два года находится в колонии. События в картине охватывают период с лета 2020 по январь 2021 года, когда он попал в больницу после отравления. Фильм содержит фрагменты интервью Навального и его супруги Юлии.

В феврале 2021 года суд по требованию ФСИН заменил Навальному наказание с условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В июне 2021 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. Тогда его перевели из ИК-2 в Покрове Владимирской области в ИК-6 в поселке Мелехово.

О создании фильма авторы сообщили в январе 2022 года, премьера состоялась 25 января того же года на фестивале Sundance в США. Позднее картину показали в США на телеканале CNN, в Британии фильм вошел в шорт-лист национальной кинопремии BAFTA.

О включении фильма «Навальный» в шорт-лист премии «Оскар» оргкомитет премии сообщил 22 декабря 2022 года в числе других 14 работ.

В число претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» также вошли ленты «Все, что дышит» (HBO, режиссер Шаунак Сен, Великобритания, Индия, США), «Вся красота и кровопролитие» (Neon, режиссер Лора Пойтрас, США), «Огонь любви» (National Geographic/Neon, режиссер Сара Доса, США и Канада) и «Дом из осколков» (режиссер Симон Леренг Вилмонт, Украина, Дания, Швеция и Финляндия).

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95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии в третий раз станет Джимми Киммел, который вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах.

Россия в 2022 году не стала выдвигать художественный фильм на «Оскар», о чем в конце сентября заявил президиум национальной Киноакадемии. После этого заявления глава российского оскаровского комитета Павел Чухрай покинул свой пост. Он назвал такие действия неправомерными и возмутился тем, что с ним не только не посоветовались, но и не сообщили о сложившейся ситуации. Его примеру последовали Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и Алексей Учитель.
 

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Алексей Навальный «Оскар» номинация документальный фильм США Оскар кино HBO CNN
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