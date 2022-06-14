Алексей Навальный (на экране) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Оппозиционера Алексея Навального перевели из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима, сообщила ТАСС адвокат Ольга Михайлова.

«Он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного», — сказала она.

РБК направил запросы в пресс-бюро ФСИН и управление службы по Владимирской области.

Навального перевели в колонию строгого режима из исправительной колонии общего режима № 2 во Владимирской области. Туда его этапировали после того, как суд по требованию ФСИН заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Тогда он получил 2,5 года колонии.

В марте 2022 года суд признал Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду и приговорил к девяти годам колонии, но уже строгого режима. Михайлова уточнила, что этот срок включает и наказание, предусмотренное приговором по делу «Ив Роше». Помимо тюремного заключения суд приговорил Навального к штрафу в размере 1,2 млн руб.