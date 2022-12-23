Тюменский военком объяснил «виной граждан» ошибки при мобилизации

Военный комиссар Тюменской области указал, что большинство тех, кто был призван «по ошибке», своевременно не обновляли свои учетные данные в военных комиссариатах

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Большинство «ошибочно призванных» граждан при проведении частичной мобилизации «сами виноваты», поскольку вовремя не обновляли свои учетные данные в военных комиссариатах. Об этом тюменскому изданию 72.RU сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

«Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства. Но даже на основании методической рекомендации, которую нам дали в Генеральном штабе, то более 50 многодетных мобилизованных вернулись. Но многие продолжают службу, потому что они сами добровольно написали рапорта», — заявил Куличков.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Тогда Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается, однако отдельный указ о ее завершении подписан не был.

С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов сообщали об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании. Например, в Белгородской области после жалоб отменили призыв 75 человек. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в основном обращения были связаны с призывом студентов и представителей важных для экономики и региона профессий. В Бурятии после уточнения данных отпустили 70 многодетных отцов, говорил глава региона Алексей Цыденов.

В конце сентября президент Владимир Путин заявил, что властям необходимо исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований. На горячей линии, посвященной частичной мобилизации, ранее сообщили РБК, что мобилизованные по ошибке россияне получат выплаты за период службы.

Сообщения о том, что в 2023 году может стартовать новая волна мобилизации, власти России опровергают. В частности, 7 декабря Путин заверил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России «на сегодняшний день» нет.