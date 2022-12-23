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Тюменский военком объяснил «виной граждан» ошибки при мобилизации

Тюменский военком счел ошибки при мобилизации «виной граждан»
Военный комиссар Тюменской области указал, что большинство тех, кто был призван «по ошибке», своевременно не обновляли свои учетные данные в военных комиссариатах
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Большинство «ошибочно призванных» граждан при проведении частичной мобилизации «сами виноваты», поскольку вовремя не обновляли свои учетные данные в военных комиссариатах. Об этом тюменскому изданию 72.RU сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

«Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства. Но даже на основании методической рекомендации, которую нам дали в Генеральном штабе, то более 50 многодетных мобилизованных вернулись. Но многие продолжают службу, потому что они сами добровольно написали рапорта», — заявил Куличков.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Тогда Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается, однако отдельный указ о ее завершении подписан не был.

С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов сообщали об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании. Например, в Белгородской области после жалоб отменили призыв 75 человек. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в основном обращения были связаны с призывом студентов и представителей важных для экономики и региона профессий. В Бурятии после уточнения данных отпустили 70 многодетных отцов, говорил глава региона Алексей Цыденов.

В конце сентября президент Владимир Путин заявил, что властям необходимо исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований. На горячей линии, посвященной частичной мобилизации, ранее сообщили РБК, что мобилизованные по ошибке россияне получат выплаты за период службы.

Сообщения о том, что в 2023 году может стартовать новая волна мобилизации, власти России опровергают. В частности, 7 декабря Путин заверил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России «на сегодняшний день» нет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Тюмень частичная мобилизация данные ошибки
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