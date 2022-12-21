Шойгу назвал число освобожденных от мобилизации для поддержания экономики

Шойгу: для поддержки экономики во время мобилизации отсрочки дали 830 тыс. человек

Министр обороны заявил, что проведение частичной мобилизации позволило «повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В рамках проведенной в России кампании по частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тыс. человек, находившихся до того в запасе, при этом почти втрое большее число россиян было освобождено от мобилизации. Об этом заявил, выступая на коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу.

«Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых, обеспечивающих жизнедеятельность государства сферах», — пояснил министр.

Video

Шойгу заверил, что мобилизационные мероприятия проведены в полном объеме, что позволило «повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия».

Открывая заседание коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин заявил, что из мобилизованных, половина из которых пока проходят военную подготовку, был создан достаточный для ведения военной операции на Украине резерв.

«Это практически стратегический резерв, который в боевых действиях не используется», — сказал Путин.

Указ о проведении в России частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Тогда Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября Сергей Шойгу объявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается, однако отдельный указ об ее завершении подписан не был.

«Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — заявил 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Слухи о том, что в 2023 году может стартовать новая волна мобилизации, власти России опровергают. В частности, 7 декабря Путин заверил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России «на сегодняшний день» нет.

