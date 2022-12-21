Шойгу назвал число освобожденных от мобилизации для поддержания экономики

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 16:13
Собянин назвал приоритеты развития Москвы на 2023 год Недвижимость, 16:16
Как заправляют машины размером с дом РБК и Норникель, 16:07
Путин исключил милитаризацию экономики России Политика, 16:05
Путин назвал ситуацию на Украине «нашей общей трагедией» Политика, 16:03
Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн Политика, 15:59
Правила этикета: интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:54
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Ракова объявила о начале акции «Добрая елка мэра Москвы» Город, 15:50
Шойгу заявил о необходимости создать два новых военных округа Политика, 15:46
Путин потребовал использовать данные о силах НАТО в строительстве армии Политика, 15:45
Шойгу предложил поменять возраст призыва на военную службу Политика, 15:44
Как создать мощный стриминг РБК и Cloud, 15:44
Почему по позе нельзя «читать» людей и как научиться понимать их лучше Pro, 15:43
Binance удалит торговые пары с токеном криптомиксера Tornado Cash Крипто, 15:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу назвал число освобожденных от мобилизации для поддержания экономики

Шойгу: для поддержки экономики во время мобилизации отсрочки дали 830 тыс. человек
Министр обороны заявил, что проведение частичной мобилизации позволило «повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В рамках проведенной в России кампании по частичной мобилизации на военную службу было призвано 300 тыс. человек, находившихся до того в запасе, при этом почти втрое большее число россиян было освобождено от мобилизации. Об этом заявил, выступая на коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу.

«Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых, обеспечивающих жизнедеятельность государства сферах», — пояснил министр.

Шойгу назвал число освобожденных от мобилизации для поддержания экономики
Video

Шойгу заверил, что мобилизационные мероприятия проведены в полном объеме, что позволило «повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия».

Открывая заседание коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин заявил, что из мобилизованных, половина из которых пока проходят военную подготовку, был создан достаточный для ведения военной операции на Украине резерв.

«Это практически стратегический резерв, который в боевых действиях не используется», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Фото: Toa Heftiba / Unsplash Коммуны, независимые от государственных границ: к чему ведет ИТ-релокация
Фото: Shutterstock Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
Фото: Mike Windle / Getty Images Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
Фото: Shutterstock «1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Фото: Shutterstock «Ни разу не попадались полные идиоты»: каково работать в Adobe
Фото: Reg Birkett / Getty Images Ребенок постоянно кусочничает. Как родителю избавить его от этой привычки
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу

Указ о проведении в России частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Тогда Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября Сергей Шойгу объявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается, однако отдельный указ об ее завершении подписан не был.

«Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — заявил 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Слухи о том, что в 2023 году может стартовать новая волна мобилизации, власти России опровергают. В частности, 7 декабря Путин заверил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России «на сегодняшний день» нет.
 

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
частичная мобилизация Сергей Шойгу
Материалы по теме
Путин заявил о «достаточном резерве» из мобилизованных для спецоперации
Политика
Матвиенко заявила, что новая волна мобилизации не обсуждается
Политика
Депутаты предложили освободить от мобилизации людей с ученой степенью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter