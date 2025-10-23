В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, сообщили в Росавиации.

О том, что ограничения сняты, представитель ведомства Артем Кореняко сообщил через 12 минут

При этом аэропорт Внуково объявил о частичном закрытии — временно приостановлены вылеты воздушных судов, прием на посадку осуществляется в штатном режиме, передает ТАСС.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, утром 23 октября система ПВО сбила один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.