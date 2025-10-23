Общество,
0
В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения
В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, сообщили в Росавиации.
О том, что ограничения сняты, представитель ведомства Артем Кореняко сообщил через 12 минут
При этом аэропорт Внуково объявил о частичном закрытии — временно приостановлены вылеты воздушных судов, прием на посадку осуществляется в штатном режиме, передает ТАСС.
Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, утром 23 октября система ПВО сбила один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Читайте РБК в Telegram.